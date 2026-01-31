Nugriaudėjo antroji nacionalinė „Eurovizijos“ atranka: paaiškėjo, kas patenka į finalą

Šiemet nacionalinėje atrankoje varžosi 40 kūrinių, pretenduojančių į teisę atstovauti Lietuvai 2026 metų „Eurovizijoje“ Austrijoje, Vienoje. Dalyvių gretose – tiek publikos jau pamėgti vardai, tiek nauji atlikėjai.
Atrankos procesas suskirstytas į penkis pusfinalius, po kurių paaiškės visi finalininkai. Lemiamą sprendimą priima tiek žiūrovai, tiek komisijos nariai.
Didysis nacionalinės atrankos finalas vyks vasario 27 dieną Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
Po antrojo „Eurovizijos“ atrankų pusfinalio paaiškėjo, kad į finalą patenka Atkin ir „Vilnius Voices“. Pirmąjame pusfinalyje kelialapį iškovojo Rug!lė ir Noy.
Šių metų nacionalines atrankas veda Gabrielė Martirosian, Rimvydas Černiauskas ir Eglė Kernagytė-Dambrauskė, kuri prie vedėjų komandos prisijungė pirmą kartą.
Netrukus po vedėjų pasirodymo scena buvo užleista pagrindiniams šio vakaro herojams – aštuoniems atlikėjams, kurie vienas po kito pristatė savo eurovizinius kūrinius.
Antrosios nacionalinės dainų konkurso atrankos laidos filmavime pasirodė šie dalyviai: Theya LeRoy „Oblivion“, „Vilnius Voices“ „Grįšim“, „Mėnulio Fazė“ „Dabar ir čia“, Grete „Parade“, Atikin „Deganti žemelė“, Melanija „The Offering“, Dagna „Sau meluojam“, Agnė Buškevičiūtė „Unbound“.
1. Naują dainą pristatanti Theya LeRoy – viena iš šių metų nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos EUROVIZIJA.LT dalyvių. Jau septynerius metus Anglijoje gyvenanti dainų autorė, atlikėja ir prodiuserė Theya LeRoy (tikrasis vardas – Tėja Peleckaitė) pristato naują kūrinį „Oblivion“. Į „Eurovizijos“ atranką Theya LeRoy atvyksta su itin asmenišku ir jautriu kūriniu „Oblivion“, gimusiu iš vidinių išgyvenimų ir pažeidžiamumo – emocinių būsenų, apie kurias dažnai vengiama kalbėti garsiai. Nors dainos tekste paliečiamos tamsesnės emocijos, atlikėja pabrėžia, kad kūrinys pasakoja apie vidinį procesą – jausmų priėmimą, išgyvenimą ir jų transformaciją muzikoje.
2. „Vilnius Voices“ – šeši atlikėjai, pristatę lietuvišką dainą „Grįšim“. Dainos muzikos ir žodžių apie viltį šiuo tamsiu metu autorę ir vieną iš choro atlikėjų Moniką Švilpaitę-Rogožą „Eurovizijos“ gerbėjai žino kaip Lietuvą „Eurovizijoje“ atstovavusio Silvester Belt pritariančiąją vokalistę.
3. „Mėnulio Fazė“ scenoje pasirodė su daina „Dabar ir čia“, kuriai muziką ir žodžius parašė grupės lyderis Vladas Chockevičius. „Beliko sulaukti transliacijos ir Jūsų balsų! Nusimato stiprūs dalyviai, tad Jūsų palaikymas balsuojant mums labai svarbus“, – dar prieš filmavimus nekantravo „Mėnulio fazė“.
4. Jungtinėje Karalystėje gyvenanti įvairių muzikinių projektų dalyvė, 24-erių dainų autorė ir atlikėja Grėtė Eitmantytė, eurovizinėje atrankoje prisistatanti Grete vardu, konkursui pateikė dainą „Parade“. Po 2024 metais pristatytų kūrinių „Grey“ ir „Cry in Colour“ Grete sugrįžta su tuo, ką pati vadina stipriausia savo kūryba iki šiol.
5. Atlikėjas Atikin. „Deganti žemelė“ – energingas singlas, kuriame susipina tvirtas ritmas ir ryškūs muzikiniai elementai, o žodžiai apima temas apie iššūkius, vidinę stiprybę ir troškimą apsaugoti tai, kas svarbu. Daina atkreipė dėmesį ne tik dėl savo skambesio, bet ir dėl perteikiamos emocinės žinutės.
6. Atlikėja Melanija su daina „The Offering“ (angl. pasiūlymas). Ji skamba anglų kalba ir yra įtraukta tarp oficialių konkurso dainų, kurių muziką ir žodžius kūrė Gendrius Jakubėnas bei Stasys Šarkiūnas. Melanijos pasirodymas taip pat traukia dėmesį dėl originalios sceninės vizualizacijos ir atmosferos – kūrinys perteikia vidinę stiprybę ir emocinę gelmę, o jo estetika papildyta stipria meno įtaka.
7. Lietuvoje koncertuojanti dainų autorė ir atlikėja Dagna į eurovizinę atranką sugrįžta su atvira ir jausminga istorija – daina „Sau meluojam“, pasakojančia apie aistrą, vidinius konfliktus ir uždraustą meilę. Kūrinio muziką atlikėja sukūrė pati, leidžiant emocijoms tapti pagrindiniu pasakojimo varikliu.
8. Agnė Buškevičiūtė su daina „Unbound“ (liet. „Išlaisvinimas“). Ji jėgas „Eurovizijos“ atrankoje bando trečią kartą. Jos kūrinys pasakoja apie lūžio tašką, momentą, kai nusprendi nebegyventi taip, kaip gyvenai anksčiau. Apie akimirką, kai vidinis sprendimas tampa stipresnis už baimes, įpročius, traumas ar aplinkybes.