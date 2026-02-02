Istorinis vakaras „Grammy“ scenoje: Bad Bunny atvėrė naują puslapį muzikos istorijoje

Reperis Bad Bunny pelnė Metų albumo apdovanojimą – tai pirmas kartas, kai taip pagerbiama kūryba ispanų kalba – ir dar dvi statulėles.
Reperis Kendrickas Lamaras pelnė penkis „Grammy“ apdovanojimus, įskaitant Metų įrašą.
Metų albumas: Bad Bunny, „Debi Tirar Mas Fotos“;
Metų įrašas, kuriuo įvertinamas dainos atlikimas ir įrašo kokybė: Kendrickas Lamaras su SZA, „Luther“;
Metų daina, įvertinant dainos autorystę: Billie Eilish O‘Connell ir Finneas O‘Connellis, dainų autoriai (Billie Eilish), „Wildflower“;
Geriausias naujas atlikėjas: Olivia Dean;
Geriausias popmuzikos solinis kūrinys: Lola Young, „Messy“;
Geriausias popmuzikos dueto/ grupės pasirodymas: Cynthia Erivo ir Ariana Grande, „Defying Gravity“;
Geriausias popmuzikos vokalinis albumas: Lady Gaga, „Mayhem“;
Geriausias repo albumas: Kendrickas Lamaras, „GNX“;
Geriausias repo atlikimas: Clipse (Pusha T ir Malice) su Kendricku Lamaru ir Pharrellu Williamsu, „Chains & Whips“;
Geriausias muzikos vaizdo klipas: Doechii, „Anxiety“;
Geriausias „musica urbana“ albumas: Bad Bunny, „Debi Tirar Mas Fotos“;
Geriausias pasaulinės muzikos atlikimas: Bad Bunny, „Eoo“;
Geriausias pasaulinės muzikos albumas: Caetano Veloso ir Maria Bethania, „Caetano e Bethania Ao Vivo“;
Geriausia vizualinei medijai sukurta daina: „Golden“ iš animacinio filmo „KPop Demon Hunters“.