Monika Liu pranešė pasitraukianti iš „Midsummer Vilnius“

Apie tai žinoma moteris prakalbo socialiniuose tinkluose.
„Viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie „Midsummer“ organizatorių, vertinu rimtai, todėl suspenduoju bendradarbiavimą su „Midsummer“ festivaliu“, – teigė ji.
Taip pat, kaip skelbia BNS, traukiasi ir pasirodyti turėjęs Lietuvos kamerinis orkestras.
Primename, kad pats Valdas Petreikis viešai paskelbė nutraukiantis koncertų ir kultūrinių renginių organizatoriaus veiklą.
Pasak jo, toks sprendimas priimtas po viešojoje erdvėje kilusių diskusijų dėl pažinties su Jeffrey Epsteinu.
V. Petreikis teigė, kad sprendimas nėra susijęs su profesiniais pažeidimais, o yra asmeninis ir atsakingas žingsnis, siekiant, kad jo vardas neužgožtų partnerių, komandos ir vykdomų kultūrinių projektų.
Jis taip pat pabrėžė, kad organizacijos veikla tęsiama, visi prisiimti įsipareigojimai bus vykdomi, o apie naujo vadovo paskyrimą žadama pranešti artimiausiu metu.
Skandalas kilo, kai JAV Teisingumo departamentas praėjusią savaitę paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių su Jeffrey Epstein byla susijusių dokumentų, taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Šiose medžiagose Lietuva minima daugiau nei tūkstantį kartų, o tarp pavardžių – ir žinomų šalies verslininkų, modelių bei dizainerių.
Dokumentuose taip pat figūruoja „Midsummer Vilnius“ sumanytojas Valdas Petreikis ir jo žmona balerina Simona Petreikė – paviešinti jų susirašinėjimai su J. Epsteino aplinkos atstovais dėl susitikimo Paryžiuje 2019 metų sausį.
Tuo metu J. Epsteinas buvo sulaikytas JAV, jam buvo pareikšti kaltinimai nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis, tačiau tų pačių metų rugpjūtį jis mirė Niujorko kalėjime, nesulaukęs teismo nuosprendžio.