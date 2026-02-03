Bliuzo siela, basos kojos ir begalinė laisvė: Arina ir „Veto Bank“ kviečia į magišką vakarą Kaune

2026 m. balandžio 14 d. Kaunas taps liudininku ypatingo susitikimo: Arina kartu su grupe „Veto Bank“ dovanos koncertą, kuriame nebus vietos vaidybai – tik tyra emocija, improvizacija ir dešimtmečius puoselėta muzikinė draugystė.
„Kaip jautiesi – toks ir oras“
Arina – neeilinė asmenybė. Jos optimizmas užkrečia, o požiūris į gyvenimą primena, kad laimė susideda iš paprastų, bet tikrų dalykų. „Aš dirbu tris savo mylimus darbus: koncertuoju, dėstau vokalą ir gaminu papuošalus. Ir visa tai – su dideliu kaifu. O tai ir yra laimė“, – viename interviu atviravo dainininkė.
Jos energija neblėsta net pilkiausią dieną. Arinos filosofija paprasta: „Kaip jautiesi – toks ir oras“. Ši vidinė šviesa lydi ją visur – tiek mokant jaunąją kartą dainavimo paslapčių, tiek kuriant autorinius papuošalus, kuriuos ji privalo paliesti, pajausti jų akmenų svorį ir šilumą, lygiai taip pat, kaip scenoje ji jaučia kiekvieną natą.
„Man visada reikia prisilietimo. Iki šiol. Mane traukia tai, ką galiu paliesti, pajausti... Lygiai tas pats ir dainavime – viską reikia jausti. Man reikia liesti gyvenimą.“
Maištas, gimęs po „Veto“ ženklu
Grupės „Veto Bank“ pavadinimas nėra atsitiktinis. Ji gimė lūžio laikotarpiu, kai laisvė dar buvo tik svajonė, o draudimai (veto) – kasdienybė. Arina prisimena laikus, kai mėsos kombinatų direktoriai sėdėdavo komisijose ir vertindavo, ar jos balsas nėra „per garsus“, ar tekstas „tinkamas“.
„Man tinka žodis ‚sukilėliai‘, ‚maištautojai‘. Nesutikti, perdaryti, padaryti savaip – man tai artima“, – sako atlikėja. Šis tylus, bet galingas maištas suformavo Ariną kaip unikalią atlikėją, kurios tapatybė – marga ir turtinga: ukrainietiškos, totoriškos, romų ir lietuviškos šaknys susipynė į vieną galingą instrumentą.
Nors ji dainuoja įvairiomis kalbomis, būtent anglų kalba jai leidžia visiškai atsiverti: „Anglų kalba mane atveria – ten visas diapazonas, visa jėga.“
Scenos magija: nuo basų kojų iki „kūprytės“
Koncertas Kauno filharmonijoje bus ne tik muzikinis pasirodymas, bet ir dvasinis apsivalymas. Arina neslepia – scenoje ji gyvena. Dažnai ji išeina basa, kad jaustų tiesioginį ryšį su žeme, dangumi ir savimi.
Šalia jos – ištikimi bendražygiai, kuriuos ji vadina savo „varikliais“: klavišininkas Rolandas Kažimėkas ir saksofonininkas Laimonas Urbikas.
Arina pasidalino jaukia detale: jos šeima visada klausia, ar koncerto metu Rolandas buvo „susikūprinęs“ virš klavišų. Jei taip – vadinasi, muzika tekėjo teisingai, vadinasi, viskas buvo gerai.
Kauno publikos laukia programa, kurioje persipins:
– Bliuzo klasika ir rokenrolo dvasia.
– Legendinė daina „Rain Is Coming Down“, gimusi dar Kyjivo viešbutyje ir tapusi atsinaujinimo simboliu.
– Kūriniai iš vinilinės plokštelės „How Are You, A.m.e.r.i.c.a.“.
– Nenuspėjamos improvizacijos, nes, kaip sako pati Arina, „pas mus nebūna dviejų vienodų koncertų“.
Kodėl verta būti kartu?
Šis vakaras – tai proga pamatyti atlikėją, kuri per 30 metų scenoje neišdavė savęs. Tai proga pajusti tą „nematomą sieną“ tarp scenos ir žiūrovų griūvant, kai charizma ir tikrumas užpildo kiekvieną salės kampelį.
„Svarbiausia – būkite sveiki. Būkite laimingi. Gyvenkite, klausykite, džiaukitės“, – linki Arina. O geriausias būdas tai padaryti – leisti sau vakarą praleisti su gera muzika, kuri gydo ir įkvepia.
Susitikime balandžio 14 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje. Leiskime bliuzui mus nuplauti lyg šiltam pavasario lietui.