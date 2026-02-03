Paaiškėjo, kas pakeis grupę „Il Senso“ palikusius narius: tai – žinoma šalies pora

Emilija Finagėjevaitė ir Jonas Sakalauskas prie „Il Senso“ prisijungia pakeisdami neseniai iš grupės pasitraukusius Ievą Barborą Juozapaitytę bei Kasparą Damulį.
Kartu su kūrybiniais pokyčiais grupėje stiprinama ir vidinė struktūra – siekiant nuoseklesnio veiklos planavimo ir kryptingo grupės augimo.
Vienas iš grupės įkūrėjų, tenoras Laimonas Bendaravičius pripažįsta, jog pokyčiai gyvenime visuomet šiek tiek gąsdina, tačiau lygiai tiek pat ir džiugina.
„Smagu už buvusius kolegas, džiaugiuosi matydamas jų naujus projektus, tai motyvuoja judėti į priekį ir dalintis su klausytojais savo kūryba. Emiliją ir Joną puikiai pažįstu dar nuo akademinių metų, kadaise pasvajodavau, jog šaunu būtų padainuoti kartu, ir pagaliau ši svajonė išsipildė, – sako Laimonas. – Visuomet žavėjausi Jono novatoriškumu, gebėjimu stebinti, tuo tarpu Emilija yra be galo talentinga, darbšti ir scenoje moka įsikūnyti į bet kokį personažą. Manau, šie pasikeitimai įneš naujo skambesio bei polėkio.“
Anot operos solistės, soprano Indrės Anankaitės, atsinaujinimai – natūrali ir labai reikalinga kūrybinio kelio dalis. Ji sako, kad kiekvienai grupei anksčiau ar vėliau norisi naujo impulso, naujos krypties ir šviežios energijos.
„Mums šis laikotarpis yra ne apie praradimus, o apie augimą. Nauji nariai į grupę atneša kitokias patirtis, muzikinius skonius, idėjas ir emocijas, atsiranda daugiau drąsos eksperimentuoti, ieškoti naujų skambesių. Kartu išlaikome grupės identitetą ir tai, dėl ko mus atpažįsta klausytojai, tuo pačiu leidžiame jai evoliucionuoti. Mums patiems tai labai įkvepiantis etapas, ir nekantraujame tuo pasidalinti su publika“, – pasakoja viena iš grupės „Il Senso“ įkūrėjų.
Indrė negaili komplimentų naujiesiems grupės nariams – anot jos, Emilija ir Jonas yra labai darbštūs, nuoširdūs ir pozityvūs žmonės, turintys daug entuziazmo ir užsispyrimo.
Sopranas Emilija Finagėjevaitė pripažįsta, jog jiedu su Jonu jau seniai svajojo koncertuoti ne po vieną ar dviese, bet priklausyti didesnei grupei ar ansambliui.
„Labai apsidžiaugėme sulaukę Laimono ir Indrės pasiūlymo prisijungti prie „Il Senso“. Tai bus puikus pokytis ir nauji vėjai, ne vien tik grupei, bet ir mums. Labai smagu dainuoti su žmonėmis, su kuriais gerai jautiesi ne tik scenoje, bet ir gyvenime“, – sako solistė.
Ką tik prie „Il Senso“ prisijungęs baritonas Jonas Sakalauskas pasakoja, kad grupės narius pažinojo gerokai anksčiau ir kartu jau turėjo ne vieną sceninę patirtį.
„Labai vertinu Laimoną ir Indrę kaip universalius, jautrius muzikus. Manau, prisijungęs prie grupės būsiu provokatorius – raginsiu būti originalius, kurti savo dainas, savo programas, stengsiuosi, kad neitume kitų keliais ir atrastume tą tikrąją mūsų kryptį.“
Šie „Il Senso“ sudėties pokyčiai sutapo su intensyviu ir atsakingu laikotarpiu – pasiruošimu nacionalinei „Eurovizijos“ atrankai. Tai tampa pirmuoju naujos sudėties sceniniu etapu, reikalaujančiu greitų sprendimų, susitelkimo ir pasitikėjimo vienas kitu.
Solistė Indrė Anankaitė pripažįsta, jog tai – tai gana įtemptas, tačiau ir apdovanojantis laikotarpis.
„Eurovizija yra mūsų naujas startas, prisistatymas klausytojams kitoje sudėtyje, bet su dar didesne jėga ir užsispyrimu. Iš grupės išėjus Kasparui, Jonas labai greitai perėmė jo pasirodymo dalį ir padėjo įgyvendinti dėliotą viziją. Žengsime drąsiai, o finale būsime dar stipresni – planuojame naujovių, kurios bus labiau pritaikytos arenos scenai. Po Eurovizijos planuojame pristatyti klausytojams naują dainą ir vaizdo klipą. Vyksime į koncertus pas savo klausytojus. Dovanosime jiems muziką, savo širdis ir pačias šilčiausias emocijas“, – pasakoja Indrė.
Grupės „Il Senso“ pasirodymas nacionalinės „Eurovizijos“ atrankoje – vasario 21 d.