Po šalį supurčiusio skandalo – griežtas Valdovų rūmų verdiktas dėl „Midsummer Vilnius“

Remdamasis etikos ir moralės principais bei vertindamas reputaciją, muziejus nemato galimybių tęsti bendradarbiavimo nei su festivalio vadovais, nei su pačiu festivaliu „Midsummer Vilnius“.
Valdovų rūmų muziejus atsiriboja nuo bet kokių sąsajų su šiuo festivaliu ar jo organizatoriais.
Muziejus jaučia atsakomybę ir ieško kitų sprendimų, kaip nenuskurdinti vasaros vakarų ir kompensuoti Vilniui kultūrinių renginių potencialią netektį.
Aptariamos įvairios galimybės. Muziejui labai svarbu nepriekaištinga naujų renginių organizatorių reputacija.
Jei pasitraukus dabartiniam festivalio organizatoriui atlikėjai neskubės priimti galutinių sprendimų ir pavyktų rasti naują organizatorių, Valdovų rūmų kiemas išliktų gyvybingas ir šią vasarą. Valdovų rūmų muziejus kol kas išsaugo datų rezervaciją renginiams.
„Nematome galimybių tęsti šio festivalio. Šį etapą uždarome, – sako Valdovų rūmų muziejaus generalinis direktorius dr. Vydas Dolinskas. – Iš savo pusės stengsimės, kad Vilniaus kultūroje vasarą neatsivertų praraja, ieškome įvairių sprendimų.“
Valdovų rūmų muziejaus Didžiajame kieme vasaromis vyksta operos ir dramos spektakliai, rodomas kinas, skamba muzika – per daugelį metų kiemas tapo solidžia ir patrauklia kultūros erdve.
Su aktyviais visuomenininkais, kultūrininkais, verslo atstovais aptariamos ir netikėtos, patrauklios naujos idėjos, kaip praturtinti sostinės gyvenimą vasarą.