Stabdomas legendinis festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“

Šią informaciją naujienų portalui delfi.lt patvirtino Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Minėtam portalui meras iki galo neatskleidė visų detalių, tačiau pabrėžė, kad už sprendimą buvo atsakingas laidų vedėjas ir renginio organizatorius Arūnas Valinskas.
„Kadangi įvykio organizatorius, iniciatorius ir vardo savininkas – Arūnas Valinskas, mes negalime rengti šio festivalio be jo. Tai yra jo teisės.
Suprantame, kad jo užimtumas didžiulis, o tokį renginį suorganizuoti nelengva. Tačiau tikimės, kad ateity pavyks įkalbėti jį sugrįžti“, – delfi.lt pasakojo D. Jasaitis.
Primename, kad festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“ organizuojamas nuo 1994-ųjų, Nidoje.
Renginys sutraukdavo didelį būrį šalies atlikėjų, kurių pasirodymai džiugindavo tūkstančius klausytojų.