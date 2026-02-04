Legendiniai „Camouflage“ grįžta į Lietuvą: surengs koncertą Vilniuje

Vokiečiai „Camouflage“ yra vieni garsiausių savo žanro atstovų kartu su „Depeche Mode“, „Erasure“, „Pet Shop Boys“, „a-ha“, „OMD“ ir kitomis muzikos legendomis. Lietuvoje itin mėgstama grupė turi daug gerbėjų ir lankysis penktą kartą. Pirmą sykį „Camouflage“ mūsų šalyje pasirodė dar 2004-ais m.
Grupę labiausiai išgarsinę kūriniai „Love Is a Shield“ ir „The Great Commandment“ jau tapo popklasika, tačiau išpopuliarėjo ir kiti singlai „Strangers Thoughts“, „Heaven (I Want You)“, „Me and You“, „I Can't Feel You“. Žymiausi grupės albumai yra „Voices & Images“ (1988 m.), „Methods of Silence“ (1989 m.) ir „Sensor“ (2003 m.).
Pastaruoju metu sėkmės sulaukė ir „Camouflage“ albumų perleidimai – 1995 m. originaliai išleistas albumas „Spice Crackers“ trisdešimtmečio proga pernai gruodį sugrįžo į 37 vietą Vokietijos tope, o 1994 m. albumas „Bodega Bohemia“ 2024-ais m. Vokietijoje pasiekė Nr. 10. Dar geriau pasisekė grupės rinktinių dainų albumui „Rewind to the Future and Goodbye“, kuris 2024-ais m. pasiekė net 8 vietą populiariausių Vokietijos albumų sąraše.
Savo koncertuose grupė atlieka žymiausius kūrinius iš įvairių savo kūrybos laikotarpių.
Kritikai apie „Camouflage“
„Grupė „Camouflage“ yra synthpop muzikos architektai, sugebėję paversti šaltą skaitmeninį garsą gilia, žmogiška emocija.“ – „Music-News.com“.
„Mažai kas tikėjosi, kad grupė iš Bytigheim-Bisingeno taps „Billboard“ lyderiais. „The Great Commandment“ sėkmė įrodė, kad gera elektroninė muzika neturi sienų.“ – „Billboard“.
„Dauguma 80-ųjų grupių liko nostalgijos dulkėse, tačiau „Camouflage“ sugebėjo evoliucionuoti. Jų pasirodymai šiandien yra modernios populiariosios muzikos pamoka.“ – „Electronic Beats“.