Paskutiniems koncertams besiruošianti I. Valinskienė apie pasklidusias kalbas: aš šitų žaidimų nežaidžiu

„Nežinau, kodėl žmonės tai vadina netikėtumu. Man rodos, čia labai įprastas dalykas – suprasti, kada ir leisti sau nulipti nuo scenos iškelta galva, kai pats pasirenki. Nors, tiesą sakant, dabar pas mus gana įprastas dalykas yra pasiskelbti paskutinį turą reklaminiais sumetimais ir po to vėl griausmingai sugrįžti. Girdėjau ir tokių versijų, bet tvirtai galiu pasakyti – aš šitų žaidimų nežaidžiu. Jeigu buvo nutarta, kad toks turas paskutinis, vadinasi, jis ir yra paskutinis“, – be jokios liūdesio gaidos balse tvirtina I. Valinskienė.
„Esu rami“
Kol kas didieji koncertai su gausiu garsių bičiulių muzikantų bei atlikėjų būriu, šokėjais bei įsimintina scenografija vasario pabaigoje – kovo pradžioje skelbiami Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio arenose. Tačiau dainininkė tikina, jog šiais penkiais pasirodymais baigiamasis turas neapsiribos – vėliau jį dar ketina pratęsti ir mažesnėse salėse.
Pasak atlikėjos, yra kiekvienos karjeros pradžia ir pabaiga. Todėl savo sprendimą vadina visiškai etišku bei logišku pačios pasirinkimu.
„Jeigu mane kas nors verstų tai daryti, galbūt ir jausčiau širdgėlą. Bet dabar su aktyvia muzikine veikla, su kasmetiniais turais aš atsisveikinti pasiruošusi lengva širdimi. Esu rami, nes man nebereikia niekam nieko pademonstruoti ir įrodyti, kad sulaukčiau daugiau dėmesio.
Neabejoju, kad paskutiniuose koncertuose sulauksiu pačių nuoširdžiausių, ištikimiausių gerbėjų, nes būtent jie geriausiai žino, kokia aš būnu scenoje. Atsisveikinimas bus švelnus, jaukus ir be ašarų“, – įsitikinusi dainininkė.
Taip, „karjerą padarė“ Valinskas
Savo ilgametę karjerą Inga drąsiai vadina pavydėtina. Ir ne todėl, kad būtų siekusi tarptautinio pripažinimo ar kitų aukštumų, o dėl to, kaip natūraliai viskas klojosi. Žinoma, ir dėl visą laiką ją supusių muzikos profesionalų, žmonių, be kurių, greičiausiai, nebūtų nei hitais tapusių dainų, nei tiek įspūdingų koncertų.
„Drąsiai galiu teigti, kad daugiausiai pasiekiau dėl žmonių, kurie manimi tikėjo, mane palaikė ir nuolat drąsino. To labiausiai ir reikėjo. Man neteko pramušinėti galva sienų, įrodinėti visam pasauliui, kad galiu dainuoti ir kad esu įdomi. Jei nebūčiau įdomi, negi tiek metų skaičiuočiau scenoje? Ir tie, kurie plaka liežuviais, kad man „karjerą padarė“ Valinskas, yra teisūs. Mes su vyru vis pasijuokiam ir aš neslepiu to – taip, taip, be jokios abejonės, tai yra žmogus, kuris man labai padėjo. Bet vienas
Valinskas neišpirktų kasmet visų bilietų, nesudainuotų mano dainų. Reikia būti kažkuo, kad žmonės ateitų ir tiek laiko liktų ištikimiausiais gerbėjais. Daug metų keliavau po Lietuvą su pasirodymais, turbūt nėra tokių arenų, Kultūros namų Lietuvoje, kuriuose nebūčiau koncertavusi. Tad mano kelias nebuvo toks paprastas, manęs niekas nepastatė vieną dieną scenoje ir nepasakė, kad aš esu dabar žvaigždė. Nuėjau ilgą kelią“, – pasakoja I. Valinskienė.
Moteris neslepia – žinią, kad šis turas bus paskutinis, sutuoktinis Arūnas Valinskas priėmė net kiek lengviau, nei kai kurie gerbėjai. Dainininkės manymu, taip ir turėtų elgtis sutuoktinis.
„Joks dalykas negali vykti varant su botagu. Juo labiau – kai kalba eina apie kūrybą. Jei tu nenori, jei tvirtai nusprendei priešingai, kas tave gali užvaryti į sceną per prievartą? Niekas. Tai buvo mano pačios sprendimas, tad vyras žinojo, kad priimti tai gali tik pritardamas. Mums abiem jau beveik po 60 metų, tad mažinsime savo projektus, darbo apimtis. Viskas labai logiška“, – šypsosi atlikėja.
Namų šeimininkės statusas negąsdina
Ir, sako, nemėgstanti dažnai pastaruoju metu užduodamo klausimo – tai kas toliau? Tačiau planas jau aiškus.
„Matyt, pas mus taip įprasta, kad žmogus turi arti iki mirties. Anksčiau man sėdėti namie ir nieko neveikti būdavo tarsi bausmė. Tačiau dabar aš jau viską įrodžiau ir parodžiau. Man jau nieko nebereikia, jau niekuo kitu netapsiu. Ir tikrai į jokias kitas veiklas neketinu nerti. Manęs net namų šeimininkės statusas absoliučiai negąsdina. Namai yra mano tvirtovė. Man patinka tiesiog nekišti nosies laukan, kur minios žmonių.
Ateina laikas pasimėgauti masažais, paskaityti knygą, pažiūrėti mėgstamą serialą, pasivaikščioti... Gal dėl to man pačiai nekyla klausimas, kas toliau ir kur dėsiu visą savo laiką, kai šis turas baigsis. O gi vat – nieko neveiksiu. Arba, tiksliau, veiksiu, ką tik norėsiu. Toliau garsinsiu filmus.
Galbūt, garsinsiu knygas. O gal rašysiu pasakas? Ir tas nedėliojimas visko į stalčiukus, negalvojimas, kaip kas turi būti ar ko iš manęs kažkas tikisi, suteikia labai daug erdvės. Ir – ramybės. Taip. Aš nebesiekiu uždirbti milijonų, man jų nereikia. Ir aš pati taip nusprendžiau“, – tvirtai sako scenos žvaigždė.
Inga atvira – nors daugeliui atrodo kitaip, jai dainavimas, buvimas scenoje, nėra toks lengvas dalykas.
„Matyt, dėl to nelabai įsivaizduoju, kad aš norėčiau dar lipti į sceną ir dainuoti būdama kokių 80-ties metų. Tai fiziškai sudėtinga, yra nemažai dalykų, kurių žmonės nemato. Kaip ir visur kitur – egzistuoja dvi medalio pusės.
Blizgesys scenoje slepia ir fizinius išbandymus, ir nesuskaičiuojamas pasiruošimo valandas, jaudulį, nerimą. Kad dvi valandas gyvai atidainuoti yra sudėtinga, iš principo, žinau tik aš, šalia esantys žmonės, komanda, mano muzikantai. Nes daug druskos kartu suvalgyta, daug patirta“, – pasakoja I. Valinskienė.
Po pavadinimu slypi žinutė
Būtent tie brangiausi žmonės, kolegos bei muzikantai neabejotinai bus kartu ir atsisveikinimo turo koncertuose. Drauge gros „Vairas“, skirtinguose miestuose į sceną pasikeisdami lips garsūs bičiuliai – Edmundas Kučinskas, Laura Remeikienė, Justinas Lapatinskas, „Grupė 2“, Modestas Jukna. Ruošiama ir įspūdinga scenografija, pasirodys šokėjai, bus siurprizų, kurių iki galo atskleisti neketinama iki pat turo pradžios.
„Tai bus mano atsisveikinimas su scena, padėka bei duoklė gerbėjams. Šiais koncertais galingai užbaigsime išties įsimintiną karjeros etapą. Bet mano muzika juk nesibaigs – jos tiek daug prikurta, kad ir toliau skambės radijo stotyse, prekybos centruose, taksi automobiliuose. O jeigu kada užklups įkvėpimas ir sugalvosiu parašyti kokią nors dainą, tai ir parašysiu. Su muzika visam laikui atsisveikinti tik retam pavyksta. Atsisveikinu su aktyvia muzikine veikla ir su aktyviu koncertavimu. Ne veltui finalinį turą pavadinome „Visada Jūsų“. Būtų keista, jei užgesus scenos šviesoms, mano dainos kažkur išnyktų, mane visi pamirštų. Tačiau viskam ateina savas laikas ir mano pasirinkimas su šiuo etapu atsisveikinti būtent dabar ir būtent taip pat ryškiai, kaip scenoje švyti mano suknelės“, – sako Inga.
Turo „Visada Jūsų“ koncertai vyks: vasario 20 dieną Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje, vasario 27 – Šiaulių arenoje, vasario 28 dieną Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, kovo 7-ąją „Twinsbet“ arenoje Vilniuje, kovo 14-ąją – Kauno „Žalgirio“ arenoje. Daugiau informacijos – valinskiene.lt.