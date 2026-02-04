URM prašys vidaus reikalų ministro uždrausti atlikėjui Gio Pika atvykti į Lietuvą

„Šiandien paaiškėjus, kad atlikėjas yra koncertavęs Kryme po to, kai jį 2014 m. pradžioje okupavo Rusija, norėtume patikinti, kad užsienio reikalų ministras (Kęstutis Budrys – ELTA) nedelsdamas – grįžęs iš tarnybinės komandiruotės, kurioje šiuo metu yra – pasinaudos jam įstatymo suteikta teise ir kreipsis į vidaus reikalų ministrą su prašymu uždrausti minėtam atlikėjui atvykti į Lietuvos Respubliką“, – Eltai atsakyme raštu teigia ministerija.
Pasak URM, tai, kad atlikėjas koncertavo Rusijoje, dar nėra pagrindas jo neįleisti į Lietuvą. Be to, teigiama atsakyme, nagrinėjant V. Benkunsko kreipimąsi į URM, ilgą laiką nebuvo žinomi faktai ir aplinkybės, dėl ko Gio Pika būtų galima įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, nacionalinį sąrašą.
„Vertinant iš moralinės pusės, URM laikosi nuomonės, kad, Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą, atlikėjams iš Rusijos ar joje pastaruoju metu koncertavusiems kitų šalių atlikėjams turėtų būti ribojamos galimybės koncertuoti Lietuvoje“, – pažymėjo ministerija.
„Norint užtikrinti, kad tokių koncertų Lietuvoje būtų rengiama mažiau, būtinas visų institucijų ir visuomenės susitelkimas – nuo Lietuvos kultūros politiką įgyvendinančių centrinės ir vietos valdžios institucijų, koncertus organizuojančių, sales nuomojančių ir bilietais į juos prekiaujančių kompanijų iki bilietus į šiuos koncertus perkančių asmenų“, – pabrėžė ji.
Be to, tvirtinama atsakyme, pagal dabartinius įstatymus užsieniečiui atvykti į Lietuvą draudžiama tuo atveju, jeigu šis kitoje šalyje yra padaręs sunkų arba labai sunkų nusikaltimą, kurio metu buvo pažeistos visuotinai pripažintos žmogaus teisės ir laisvės. Taip pat jeigu užsienietis dalyvavo korupcinio pobūdžio veikoje, pinigų plovimo schemoje, kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokias nusikaltimus. Asmuo taip pat gali tapti nepageidaujamas, jeigu dėl šių priežasčių jis yra įtrauktas į kitos Europos Sąjungos (ES), Europos laisvosios prekybos asociacijos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybės narės nacionalinį užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą.
„Jei būtų norima praplėsti draudimų užsienio piliečiams atvykti į Lietuvą sąlygas, toks draudimas gali būti įvestas teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais atsakingai institucijai – šiuo atveju Kultūros ministerijai – pateikus atitinkamas įstatymo pataisas, kurios turėtų būti priimtos Seime“, – pažymėjo URM.
Kaip skelbta, Vilniaus miesto meras V. Benkunskas ragina URM neįleisti kartvelų atlikėjo Gio Pika į Lietuvą. Pasak jo, savivaldybės specialistai suskaičiavo mažiausiai septynis atvejus, kai Kremliui jau pradėjus pilno masto karą prieš Ukrainą reperis koncertavo Rusijoje.
Atlikėjas Gio Pika Vilniuje žada koncertuoti kovo 21 d. Pramogų arenoje. Tiesa, kaip pabrėžia renginio organizatoriai, atlikėjas „gimė Osetijos regione, kuris karo metu buvo okupuotas, todėl atlikėjas jokiu būdu negali būti siejamas su Rusijos politine, kultūrine ar ideologine erdve.“
Spalio pabaigoje sostinės meras taip pat kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją Alisherą Morgenshterną – lapkritį Vilniuje buvo numatytas jo koncertas.
Šis atlikėjas taip pat sulaukė kontraversiškų vertinimų. Po jo paskutinio koncerto sostinėje 2023 m. kovą socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, tapusią Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Lapkritį Migracijos departamentas pranešė, kad Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis A. Morgenshternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą. Sprendimas įsigaliojo nedelsiant – reperis į Lietuvą negalės atvykti 10 metų.