„thelastsunday“ ir Jausmė išleidžia pilno metro albumą „Neriuos“

Albume „Neriuos“ susitinka jautri šokių muzika, gilūs žemi dažniai, įvairūs ritmai ir jausmingi tekstai. Kiekvienas kūrinys čia turi savitą charakterį, o albumas vystosi kaip vientisa patirtis, kviečianti ne tik judėti, bet ir įsiklausyti.
„Mums pavyko sukurti albumą, kuriame nei kūrinių aranžuotės, nei tekstų temos nesikartoja. Kiekvienas kūrinys turi savitą charakterį ir išlaiko dėmesį nuo pradžių iki galo. Galutiniu rezultatu esame labai patenkintos, didžiuojamės jo skambesiu, tačiau tai, kas įsimintiniausia, vyko kūrybiniame procese“, – pasakoja Rugilė. „Neslėpsiu, ieškant sprendimų kiekvienam kūriniui teko patirti ir juoko, ir iššūkių, taip pat visiems gerai pažįstamą „ai, gal bus gerai“, bet būtent per šiuos ieškojimus atradome sprendimus, sąmoningai laužančius muzikos industrijoje nusistovėjusias taisykles ir struktūras. Pažadame – jo klausytis bus įdomu!“ – priduria ji.
Pasak Jausmės, albumas gimė kaip erdvė leisti skleistis autentiškumui ir skirtingiems kūrybiniams charakteriams. „Su Rugile sukūrėme kai ką savito – jautrios šokių muzikos albumą. Skambesys čia gilus: žemi dažniai, Rugilės išieškotas skambesys atliekant albumo suvedimą, mano vietomis aksominis, o vietomis garsus vokalas bei subtilios gyvų instrumentų tekstūros kviečia šokti užsimerkus“, – dalijasi ji. „Kurdamos leidome skleistis kiekviena savo estetikai ir muzikiniam charakteriui. Tai buvo auginanti patirtis, mokantis atvirumo, priėmimo ir pasitikėjimo ne tik procesu, bet ir viena kita.“
Albumo pavadinimas „Neriuos“ atspindi tiek muzikinę, tiek vidinę kelionę. „Šis albumas – tai kelionė savęs link. Leidimas sau pasinerti ir galiausiai išsinerti, o išsinėrus – atgimti. Albumo pavadinimas puikiai įvaizdina iššūkių pilnus praėjusius gyvatės metus. Kviečiam nertis kartu“, – juokiasi kūrėjos.
Albumo „Neriuos“ galite klausyti visose pagrindinėse muzikos klausymo platformose. O kovo 5 d. 20:00 planuojamas ir albumo pristatymo koncertas bare „Estrada“, Vilniuje.
Kartu su albumu atlikėjos dovanoja ir pagrindinės, titulinės albumo dainos „Neriuos“ vaizdo klipą, kuris vizualiai pratęsia albumo idėjas ir kviečia į dar gilesnį panirimą ir išsilaisvinimą. Prie vaizdo klipo įgyvendinimo prisidėjo moterų komanda: Saulė Abraškevičiūtė, „ang.comm“ (Goda Gudalytė, Aistė Kairytė), Rugilė Kliaugaitė, Giedrė Pilybytė ir Vesta Sudeikytė.