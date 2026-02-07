Lion Ceccah pristato savo šių metų eurovizinę dainą

Skausmas, meilė, nerimas ir neapibrėžtumas ilgainiui tampa per dideliu krūviu, todėl pasirenkamas sprendimas gyventi kontroliuojamoje būsenoje be emocinių svyravimų.
Žmonės veikia pagal aiškią, iš anksto nustatytą tvarką, kurioje jausmus pakeičia kontrolė ir racionalumas.
Kartu pristatomas ir dainos vaizdo klipas, kuriame nagrinėjama riba tarp visiškos kontrolės ir vidinio pabudimo.
Veiksmas vyksta uždaroje, paslaptingoje erdvėje, kur Lion Ceccah vaizduojamas kaip žmogaus ir roboto hibridas, veikiantis pagal iš anksto užprogramuotą sistemą.
Jis tikslus, efektyvus ir neabejojantis savo veiksmais. Tačiau jo praeitis paženklinta stipriomis patirtimis ir emociniu krūviu.
Sistemoje įvyksta sutrikimas, kuris tampa lūžio tašku – hibridas vėl pradeda jausti. Būtent tai, kas buvo laikoma trūkumu, tampa postūmiu pokyčiui.
Šioje istorijoje atsiskleidžia ir platesnė mintis apie šiuolaikinį žmogų, kuris dažnai krypsta į kraštutinumus ir pamiršta pagrindinį žmogaus konceptą – gebėjimą keistis ir judėti pirmyn.
Netobulumas čia pristatomas kaip varomoji jėga, skatinanti judėti pirmyn. Lion Ceccah siekia daugiau nei tik stabilumo – jis siekia tikrumo.
