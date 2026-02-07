Naujieną pristatęs Deividas Bastys prakalbo apie skaudžius išgyvenimus: „Žinojo tik patys artimiausi“

Atlikėjas pristatydamas kūrinį prakalbo apie tai, kad praėję metai jam buvo sudėtingi.
„Praėję metai buvo sunkūs, tą žinojo tik patys artimiausi, visai neturėjau noro imtis naujų darbų ir kūrybos.
Kartu su Naujų metų pradžia, noriu savo ištikimiausiems gerbėjams priminti apie save ir padovanoti naują dainą.
Tai ir man pačiam lyg spyris eiti į priekį! Dabar jau iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad nauji darbai, veikla, kūryba, koncertai suteikia prasmę kasdienybei.
Dirbti su tokiais kūrybingais ir profesionaliais žmonėmis, kaip Edgaru Koldaru ir Artiomu Penkevičium, vienas malonumas – dabar belieka klausytis ir mėgautis“, – kalbėjo D. Bastys.
Naują kūrinį galite išgirsti čia:
Deividas BastysDainaMuzika
