ŽmonėsMuzika

Naujieną pristatęs Deividas Bastys prakalbo apie skaudžius išgyvenimus: „Žinojo tik patys artimiausi“

2026 m. vasario 7 d. 13:18
Po ilgesnės pertraukos ir skaudžių asmeninių išgyvenimų dainininkas Deividas Bastys pristato naują kūrinį, kuris gimė bendradarbiaujant su „SADBOI“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
Atlikėjas pristatydamas kūrinį prakalbo apie tai, kad praėję metai jam buvo sudėtingi.
„Praėję metai buvo sunkūs, tą žinojo tik patys artimiausi, visai neturėjau noro imtis naujų darbų ir kūrybos.
Kartu su Naujų metų pradžia, noriu savo ištikimiausiems gerbėjams priminti apie save ir padovanoti naują dainą.
Tai ir man pačiam lyg spyris eiti į priekį! Dabar jau iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad nauji darbai, veikla, kūryba, koncertai suteikia prasmę kasdienybei.
Dirbti su tokiais kūrybingais ir profesionaliais žmonėmis, kaip Edgaru Koldaru ir Artiomu Penkevičium, vienas malonumas – dabar belieka klausytis ir mėgautis“, – kalbėjo D. Bastys.
Naują kūrinį galite išgirsti čia:
Deividas BastysDainaMuzika
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.