Netikėta žinia: grupę „Katarsis“ palieka vienas narys

2026 m. vasario 7 d. 09:16
Lrytas.lt
Penktadienį Lietuvai 2025-ųjų „Eurovizijoje“ atstovavusi grupė „Katarsis“ pranešė netikėtą žinią – grupę palieka bosistė Emilija. Nuo šiol grupėje lieka trys nariai.
Šią žinią grupės nariai pranešė socialiniuose tinkluose.
Pranešime buvo atskleista, dėl kokios priežasties grupės narė nusprendė pasitraukti.
„Katarsis keičiasi.
Po daugiau nei trijų metų grojimo kartu iš grupės pasitraukia Emilija ir grupėje liekame trise.
Dėl pastaruoju metu sutrikusios sveikatos ir dėl kitų asmeninių priežasčių, Emilija nusprendė, kad likti grupėje nebepavyks.
Liūdna, nes prarandame labai svarbią mūsų dalį, bet suprantam ir palaikom jos sprendimą, kad sveikata yra svarbiausia. Praleidome daug laiko kartu ir visi tie momentai mums liks neįkainojami.
Per tą laiką labai stipriai paaugome, nuo mažų studijų iki Europos scenų, nuo pirmų singlų iki albumo. Neabejotinai toliau palaikysim ryšius, nes esame ne tik grupė, bet ir draugai.
Nusprendėme, kad šiuo metu jos keisti į kitą narį nenorim ir grupės veiklą tęsime trise.
Ačiū visiems už palaikymą ir supratingumą. Susimatysime ateinančiame ture ir kituose ateities koncertuose“, – rašome įraše.
