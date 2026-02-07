Prasidėjo trečioji nacionalinė „Eurovizijos“ atranka

Šiemet nacionalinėje atrankoje varžosi 40 kūrinių, pretenduojančių į teisę atstovauti Lietuvai 2026 metų „Eurovizijoje“ Austrijoje, Vienoje. Dalyvių gretose – tiek publikos jau pamėgti vardai, tiek nauji atlikėjai.
Atrankos procesas suskirstytas į penkis pusfinalius, po kurių paaiškės visi finalininkai. Lemiamą sprendimą priima tiek žiūrovai, tiek komisijos nariai.
Didysis nacionalinės atrankos finalas vyks vasario 27 dieną Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
Šių metų nacionalines atrankas veda Gabrielė Martirosian, Rimvydas Černiauskas ir Eglė Kernagytė-Dambrauskė, kuri prie vedėjų komandos prisijungė pirmą kartą.
Netrukus po vedėjų pasirodymo scena buvo užleista pagrindiniams šio vakaro herojams – aštuoniems atlikėjams, kurie vienas po kito pristatė savo eurovizinius kūrinius.
Trečiosios nacionalinės dainų konkurso atrankos laidoje pasirodo šie dalyviai: Agata Ray „Gravity lies“, Juozas Martin „Atmerk akis“, Justė Osh „Gaisras“, Akire „Šiluma“, Ledi Ais „Mes siekiam žvaigždžių“, Aurimas Papečkys „Tu mano“, Paulè „Sako“, „Black Biceps“ „Let me cook“.
1. Pirmoji į sceną žengė Agata Ray su daina „Gravity lies“. Pasak atlikėjos, ši daina kalba apie baimes ir abejones, kurios kartais apgauna. Dainoje atsispindi skatinimas labiau pasitikėti savimi, nepaisant visų užklumpančių iššūkių.
2. Juozas Martin scenoje pasirodė su daina „Atmerk akis“. Atlikėjas jau daugelį metų kuria, tačiau šiais metais jis ryžosi išbandyti savo jėgas „Eurovizijos“ atrankoje. Pasak atlikėjo, su šia daina jis skatina atsigręžti į save ir įvertinti tai, kas gyvenime svarbiausia. Dainą jis sukūrė remdamasis savo asmeninėmis patirtimis.
3. Justė Osh klausytojams pristatė dainą „Gaisras“, kurią ji sukūrė specialiai „Eurovizijai“. Pasak atlikėjos, šis kūrinys atskleidžia vidinės laisvės svarbą ir norą siekti tikslų. Tuo pačiu atlikėja kiekvieną klausytoją kviečia šioje dainoje atrasti savo prasmę.
4. Iš televizijos projektų žinoma Akire (Erika Elzbergaitė) į sceną žengė su daina „Šiluma“. Pasirodymas buvo apipintas mistikos elementais. Atlikėjos teigimu, ši daina yra tarsi pripažinimas, kad pasaulį jau palikusių brangių žmonių sielos visada yra šalia, net pačiomis sunkiausiomis akimirkomis.
5. Puikiai lietuviams žinoma atlikėja Ledi Ais atrankoje pristatė dainą „Mes siekiam žvaigždžių“. Nors atlikėja buvo užbaigusi savo muzikinę karjerą, ji suprato, kad be scenos gyventi negali. Dalyvauti dainų konkurso atrankoje ji neplanavo, tačiau parašius dainą kilo noras pabandyti. Pasak atlikėjos, ši daina kalba apie bendrystę ir artimą ryšį vieni su kitais.