Iš Natalijos Bunkės – džiugi žinia gerbėjams

Šiandien garsioji atlikėja paskelbė, kad specialiai Šv. Valentino dienos proga radijo stotis „Lietus“ gerbėjams dovanoja ypatingą nuolaidą bilietams. Kaip skelbia organizatoriai, akcija truks tik vasario 9–15 dienomis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Tai bus vakaras, kuriame telpa viskas: muzika, jausmai ir mes visi kartu. 360 laipsnių scena leis man matyti kiekvieną iš jūsų. Labai noriu, kad vasario 28-ąją Kaune būtume visi drauge, todėl Šv. Valentino dienos proga kartu su radijo stotimi „Lietus“ dovanojame net 20 % nuolaidą bilietams. Nepraleiskite, lauksiu jūsų“, – dalinasi Natalija Bunkė.
Bilietus į Natalijos Bunkės koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt
Šis šou simbolizuoja ne tik naują etapą atlikėjos karjeroje, bet ir jos ambicingiausius planus. Skelbiama, kad atlikėjos gerbėjai galės mėgautis ne tik gyvai atliekamomis dainomis, bet ir moderniausiais sceniniais sprendimais, specialiaisiais efektais bei unikaliu 360 laipsnių šou Kauno „Žalgirio“ arenoje, leidžiančiu žiūrovams stebėti koncertą iš visų pusių.
Dar 2024 metais Natalija Bunkė baigė koncertinį turą „Kosmosas“, kurio metu aplankė visus didžiausius miestus ir jų arenas, o vasarą surengė anšlaginį koncertą Klaipėdos Vasaros estradoje. Šių metų vasarą atlikėja taip džiugino Palangos koncertų salėje susirinkusius gerbėjus, pakviesdama į tikrą vasaros šou, kuriame atlikėjai talkino gerai pažįstami scenos bendražygiai – Simona Nainė ir netikas svečias Naglimantas Bierancas.
Natalija Bunkė per savo karjerą yra įvertinta įvairiais muzikos apdovanojimais: 2024 m. ji pelnė pirmąją „M.A.M.A.“ statulėlę kaip metų tradicinės popmuzikos atlikėja, o 2025 m. buvo nominuota dar dviejose kategorijose – metų tradicinės popmuzikos atlikėjos ir metų koncertinės atlikėjos. Tuo tarpu 2023 m. „Lietaus muzikos apdovanojimuose“ ji triumfavo tapdama metų muzikos atlikėja.
Natalijos Bunkės koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.