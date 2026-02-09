NØROS BLU sugrįžimas į tėvynę pažymėtas ir pasirodymu neeiliniame koncerte

Įspūdingame renginyje kartu su grupe scenoje pasirodė Kauno simfoninis orkestras, Alvido Tautkaus sūnus Raigardas Tautkus bei jo vadovaujamas Šampaninis Kauno choras, sukūrę išskirtinę, emocijomis prisodrintą muzikinę kelionę.
Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, pasveikinti jubiliatų susirinko gausus būrys atlikėjų – tiek ilgamečių scenos bendražygių, tiek jaunosios kartos muzikantų, užaugusių su legendinės grupės kūryba. Vakaro metu svečiai kartu su „Rondo“ atliko geriausiai žinomus grupės kūrinius, tapusius neatsiejama Lietuvos muzikos istorijos dalimi.
Neseniai į Lietuvą sugrįžusiai atlikėjai NØRA BLU buvo patikėta atlikti vieną jautriausių ir visai šaliai atpažįstamų kūrinių – „Trečią atsidusimą“. Dėl išskirtinio balso tembro ir emocinio atlikimo ši daina tapo vienu įsimintiniausių vakaro momentų, o kartu su atlikėja dainavusi arena sukūrė ypatingą vienybės jausmą.
Po pasirodymo atlikėja neslėpė emocijų ir sunkiai tramdė džiaugsmo ašaras.
„Kai girdėjau visą kartu dainuojančią areną ir mačiau sudrėkusias žiūrovų akis, kelias akimirkas turėjau nuryti gerklėje įstrigusį ašarų gumulą. Arenos ir dainos emocija taip stipriai užvaldė, kad tiesiog skridau. Esu nepaprastai dėkinga už man suteiktą galimybę“, – emocijomis dalijosi NØRA BLU.
Po audringai sutikto pasirodymo, netilo sveikinimai ir pagyros, todėl atlikėja kartu su prodiuseriu nusprendė įrašyti šią dainą studijoje ir artimiausiu metu ja pasidalinti su savo klausytojais. Tikimasi, kad nauja kūrinio versija leis dar kartą išgyventi Žalgirio arenoje tvyrojusią emociją ir taps ypatinga dovana gerbėjams.
Po audringai sutikto pasirodymo netilo sveikinimai ir pagyros ir prašymai pasidalinti pilna dainos versija. Jau dabar socialiniuose tinkluose galima rasti pirmąsias pasirodymo ir dainos ištraukas, o visą koncertą bei pilną NØRA BLU pasirodymą žiūrovai netrukus galės išvysti per TV3 televiziją.