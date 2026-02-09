Pildosi „Eurovizijos“ dalyvių gretos: susipažinkite su pirmosiomis šių metų dainas pristačiusiomis šalimis

Albanija
Albanijoje įvyko didysis 64-ojo „Festivali i Kenges“ finalas. Tiesiogiai iš Tiranos Kongresų rūmų transliuotame renginyje dėl pergalės varžėsi 23 dainos.
Susumavus profesionalios komisijos ir žiūrovų balsus, išryškėjo aiškus nugalėtojas, pelnęs tiek komisijos, tiek publikos palaikymą. 64-ojo „Festivali i Kenges“ nugalėtoja tapo daina „Nan“, kurią atliko Alis.
Vos 21-erių Alis jau spėjo tapti viena ryškiausių jaunųjų figūrų Albanijos muzikos scenoje. Talentingas muzikantas groja fortepijonu ir gitara, o tai leidžia jam eksperimentuoti su skirtingais muzikos stiliais ir formuoti savitą meninį identitetą.
Atlikėjo karjera įgavo pagreitį po pergalės penktajame „X Factor Albania“ sezone – šis laimėjimas atvėrė duris į didesnes scenas ir platesnę auditoriją.
Bulgarija
Šeštadienį, sausio 31 dieną, Sofijoje įvyko Bulgarijos nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos etapas, kuriame aštuoni atlikėjai varžėsi dėl teisės atstovauti šaliai 70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse.
Šį kartą dalyviai atliko dainas iš savo ankstesnio repertuaro, o ne kūrinius, su kuriais planuoja varžytis Vienoje. Nugalėtoją lėmė bendras televizijos žiūrovų ir profesionalios komisijos balsavimas. Galiausiai, atlikusi dainą „Thunder“, pergalę iškovojo DARA, kuriai patikėta garbė sugrąžinti Bulgariją į „Eurovizijos“ sceną.
Sprendimas buvo vienbalsis – DARA laimėjo tiek žiūrovų, tiek komisijos balsavimą. Taigi Bulgarija jau turi savo atlikėją, tačiau dainos paieškos dar tęsiasi.
Vasario 28-ąją, šeštadienį, vyks trečioji ir paskutinė Bulgarijos nacionalinės atrankos dalis. Jos metu DARA gyvai atliks tris skirtingas dainas, o žiūrovai ir komisija dar kartą balsuos. Vakaro pabaigoje paaiškės kūrinys, su kuriuo Bulgarija pasirodys Vienoje 70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse.
DARA – viena žinomiausių Bulgarijos popmuzikos atlikėjų, ryški figūra ir šiuolaikinėje Balkanų muzikos scenoje. Savo unikaliu balsu, stipria scenine charizma ir drąsiu skirtingų žanrų derinimu ji formuoja modernios bulgariškos popmuzikos veidą.
Atlikėjos sąskaitoje – ne vienas pirmąją vietą Bulgarijos radijo eterio topuose pasiekęs hitas, taip pat jos kūriniai buvo įtraukti į „New Music Friday“ grojaraščius įvairiose Europos šalyse. Iki šiol DARA dainos ir vaizdo klipai yra sukaupę daugiau nei 80 milijonų perklausų ir peržiūrų.
Kipras
Kipro daina „Eurovizijai 2026“ jau pristatyta oficialiame „Eurovizijos“ dainų konkurso „YouTube“ kanale. Atlikėjos Antigoni Kūrinys „Jalla“ pirmą kartą nuskambėjo sekmadienį, vasario 8 dieną, per Kipro nacionalinio transliuotojo pagrindinę vakaro žinių laidą.
„Jalla“, kiprietiškame dialekte reiškianti „daugiau“, – energingas, greito tempo kūrinys, kuriame susilieja tradiciniai garsai ir galingi šiuolaikiniai ritmai.
Dainoje pasakojama apie šokius ant stalų, tad, panašu, gegužę Europai gali būti itin sunku atsispirti norui prisijungti prie šios linksmybės – žinoma, su klasikiniu įspėjimu „nebūtinai bandykite tai namuose“.
Oficialus dainos vaizdo klipas siekia atskleisti Kipro pasirodymo meninį identitetą – jame šiuolaikinė estetika derinama su vizualais, pabrėžiančiais dainos energiją, charakterį ir ritmą. Filmavimai vyko Kipre, kur salos gamtos peizažai susipina su kūrybinės komandos modernia vizija.
Sakartvelas
Buvę Vaikų „Eurovizijos“ nugalėtojai žengia į didžiąją „Euroviziją“ – Sakartvelui Vienoje atstovaus grupė „Bzikebi“.
Trijulė – Giorgi Shiolashvili, Mariam Tatulashvili ir Mariam Kikuashvili – 2008-aisiais buvo vos dešimties metų, kai laimėjo Vaikų „Euroviziją“. Sakartvelo transliuotojas GPB patvirtino, kad būtent jie atstovaus šaliai 70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje. Daina, su kuria grupė pasirodys gegužę, bus pristatyta vėliau.
Apie save „Bzikebi“ vėl priminė 2025 metų Vaikų „Eurovizijoje“, vykusioje Tbilisyje po ketvirtosios Sakartvelo pergalės 2024 metais. Legendiniai čempionai buvo pakviesti pasirodyti kaip kviestiniai atlikėjai per pertraukos numerius, o jų naujos dainos „We Don’t Sleep“ atlikimas sukėlė tikrą ažiotažą internete. Daugelis konkurso gerbėjų jau tuomet ėmė svarstyti, ar tai nėra ženklas apie ilgai lauktą grupės žingsnį į didžiąją „Euroviziją“.
Per 23-ejų metų Vaikų „Eurovizijos“ istoriją „Bzikebi“ laikomi vienais įsimintiniausių nugalėtojų. Jie paliko ryškų pėdsaką su daina „Bzz..“ – linksmu, bičių tematika paremtu kūriniu, atliktu išgalvota kalba.
Tai ne pirmas kartas, kai Sakartvelas į „Euroviziją“ siunčia buvusį Vaikų „Eurovizijos“ nugalėtoją. 2023 metais Liverpulyje šaliai atstovavo Iru – 2011-ųjų Vaikų „Eurovizijos“ laureatė, pergalę iškovojusi kaip merginų grupės „Candy“ narė.
Liuksemburgas
Liuksemburgo nacionalinės atrankos „Luxembourg Song Contest 2026“ nugalėtoja tapo Eva Marija su daina „Mother Nature“.
Nugalėtoją lėmė bendras tarptautinės aštuonių ekspertų komisijos ir žiūrovų balsavimas. Po pirmojo balsavimo etapo, įvykusio pasirodžius visiems dalyviams, buvo išrinktas geriausiųjų trejetas: „Mother Nature“ (Eva Marija), „Sweet Tooth“ (Steve Castile) ir „Bad Decisions (Hush Hush)“ (Irem).
Šiems trims kūriniams balsavimas buvo atidarytas dar kartą. Antrajame etape „Mother Nature“ užtikrintai iškovojo pergalę, surinkusi 222 taškus ir net 86 taškais aplenkusi antroje vietoje likusią dainą „Sweet Tooth“, pelniusią 136 taškus.
Eva Marija muzika susižavėjo dar būdama trejų metų, kai pamatė Alexanderio Rybako pergalę „Eurovizijoje“ su daina „Fairytale“. Vėliau ji pasirinko daugiadisciplinį muzikinį kelią Liuksemburgo konservatorijoje, kur studijavo smuiką, dainavimą, fortepijoną ir bosinę gitarą, apimdama įvairius žanrus – nuo džiazo ir klasikos iki pop ir roko.
Gimusi ir užaugusi Liuksemburge slovėnų šeimoje, Eva Marija išlaiko glaudų ryšį su abiem kultūromis. Scenoje ji pasirodo nuo 14 metų, o šiuo metu Londone studijuoja dainų kūrybą.
Savo kūrybinę komandą Eva sutiko „Rocklab Camp“ stovykloje – tai švedų dainininkė ir dainų autorė Maria Broberg (sceniniu vardu Maria Mathea), danų dainų autorė Julie Aagaard ir prodiuseris Thomas Stengaard. Pasak Evos, jų kūrybinėje grupėje tvyrojo ypatinga energija ir natūrali kūrybos tėkmė.
„Dainą grindėme vaikystės jausmu – tuo nerūpestingu laiku, kai žaisdavome parkuose ir miškuose. ‚Mother Nature‘ gamta tampa vilties, laisvės ir vidinės pusiausvyros simboliu. Ji kviečia vėl atrasti savo vidinį vaiką ir paleisti baimes“, – pasakojo atlikėja.
Pačioje kūrybinės sesijos pabaigoje Eva improvizavo smuiko solo, kuris taip pat liko galutinėje dainos versijoje.
Iki šiol abu „Luxembourg Song Contest“ nugalėtojai užtikrino, kad Liuksemburgas patektų į „Eurovizijos“ didįjį finalą. 2025 metais Laura Thorn laimėjo nacionalinę atranką su daina „La Poupée Monte Le Son“ ir atstovavo šaliai Bazelyje, o 2024-aisiais TALI su kūriniu „Fighter“ pasirodė Malmėje po pergalės pirmajame konkurso leidime.
Abi dainos vien oficialiame „Eurovizijos“ „YouTube“ kanale kartu yra surinkusios daugiau nei 20 milijonų peržiūrų. TALI pasirodymas 68-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse tapo istoriniu – tai buvo pirmasis Liuksemburgo sugrįžimas į konkursą nuo 1993 metų Milstryto, po 31 metų pertraukos.
Malta
Šeštadienio vakarą Ta’ Qali arenoje įvyko 2026 metų Maltos „Eurovizijos“ nacionalinės atrankos finalas – „Malta Eurovision Song Contest“. Dėl teisės atstovauti Maltai 70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje varžėsi 12 kūrinių.
Nugalėtoja tapo daina „Bella“, kurią atliko Aidan. Galutiniai rezultatai buvo sudaryti susumavus profesionalios komisijos ir žiūrovų balsus. „Bella“ užtikrintai laimėjo komisijos balsavimą ir užėmė antrąją vietą žiūrovų reitinge. Bendroje įskaitoje daina surinko 283 taškus ir iškovojo pergalę.
Aidan pastaraisiais metais yra vienas sėkmingiausių Maltos atlikėjų. Jo įrašai ir gyvi pasirodymai nuolat skamba šalies topuose, o pats atlikėjas tapo neatsiejama Maltos muzikos scenos dalimi.
Aidan – dažnas muzikos festivalių dalyvis, taip pat koncertavęs svarbiausiuose nacionaliniuose renginiuose, įskaitant Maltos Naujųjų metų sutikimo šventę, kurią gyvai stebėjo daugiau nei 50 tūkst. žmonių. 2024 ir 2025 metais jis pasiekė naują karjeros aukštumą – surengė savo solinius koncertus didžiausioje šalies arenoje „Malta Fairs & Conventions Centre“ (MFCC), kur pasirodė pilnutėlėse, daugiau nei 10 tūkst. žiūrovų talpinančiose salėse.
2023 metais atlikėjas išleido debiutinį albumą „This Is Aidan“, o 2025-aisiais jį papildė septynių kūrinių EP „Wild, Wild, Wild“. Aidan jau anksčiau buvo labai arti „Eurovizijos“ – 2022 metais Maltos atrankoje jis užėmė antrąją vietą su daina „Ritmu“, kuri vėliau kelias savaites išsilaikė Maltos radijo topų viršūnėje.
Malta „Eurovizijos“ dainų konkurse debiutavo 1971 metais ir dar tris kartus dalyvavo septintajame dešimtmetyje, tačiau vėliau padarė pertrauką iki 1991-ųjų. Nuo tada šalis nepraleido nė vieno konkurso.
Per pirmąjį dešimtmetį po sugrįžimo Malta net devynis kartus pateko į geriausiųjų dešimtuką. Geriausias šalies pasiekimas iki šiol – dvi antrosios vietos: 2002 metais su Ira Losco daina „7th Wonder“ ir 2005-aisiais su Chiara kūriniu „Angel“.
Moldova
Moldovos nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Selecția Naționala 2026“ baigėsi, o Vienoje vyksiančio 70-ojo dainų konkurso dalyvių gretas papildė dar vienas atlikėjas. Moldovai „Eurovizijoje“ atstovaus Satoshi su daina „Viva, Moldova!“.
Šeštadienį, sausio 17 dieną, pilnutėlėje Kišiniovo arenoje įvyko „Selecția Națională 2026“ finalas, kurį gyvai stebėjo minia muzikos gerbėjų. Nacionalinis transliuotojas TRM į finalą atrinko 16 kūrinių, o nugalėtojas iškovojo teisę gegužę atstovauti Moldovai „Eurovizijos“ dainų konkurse.
Pergalę iškovojo Satoshi su kūriniu „Viva, Moldova!“, kuris taps ir simboliniu Moldovos sugrįžimo pasirodymu – 2025 metais šalis buvo padariusi vienerių metų pertrauką dalyvavime „Eurovizijoje“.
Akyliausi žiūrovai galėjo pastebėti ir ypatingą ryšį su konkurso istorija: Satoshi pasirodymo metu pritariamąjį vokalą atliko Aliona Moon, 2013 metais Moldovai „Eurovizijoje“ atstovavusi su daina „O Mie“.
Satoshi, tikrasis vardas Vladas Sabajucas, yra dainininkas, dainų autorius ir reperis, kilęs iš Cahulo miesto pietvakarių Moldovoje, netoli Rumunijos sienos. Savo muzikinį kelią jis pradėjo savarankiškai mokydamasis groti būgnais, o 2019 metais pristatė Satoshi projektą.
Nuo to laiko atlikėjas išleido tris albumus ir daugybę sėkmingų singlų. Jo muzika sulaukė didelio populiarumo, leidusio koncertuoti Moldovoje, Rumunijoje ir kitose šalyse. 2024 metais Satoshi surengė ir savo pirmąjį koncertą Londone.
70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje Moldova scenoje pasirodys jau 20-ąjį kartą. Šalis debiutavo 2005 metais Kyjive vykusiame konkurse, kur grupė „Zdob și Zdub“ su daina „Boonika Bate Toba“ užėmė šeštąją vietą, pelniusi 148 taškus.
Juodkalnija
Sekmadienį, gruodžio 21 dieną, įvyko antroji Juodkalnijos nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Montesong“ laida. Nacionalinis transliuotojas RTCG finale pristatė 15 dainų, kurios varžėsi dėl teisės atstovauti šaliai 70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse.
Susumavus žiūrovų ir komisijos balsus, užtikrintą pergalę iškovojo Tamara Živkovič su daina „Nova Zora“. Energingas, šokių muzikos ritmu pulsuojantis kūrinys triumfavo komisijos balsavime, pelnydamas maksimalų įvertinimą – 12 taškų. Žiūrovai dainai skyrė dar 10 taškų, tad galutinis rezultatas siekė 22 taškus ir užtikrino keturių taškų persvarą prieš antroje vietoje likusį Laros Baltić kūrinį „Rhythm Boy“.
„Montesong 2025“ nėra pirmasis konkursas, kuriame T. Živkovič pademonstravo savo talentą. Ji sėkmingai dalyvavo tokiuose projektuose kaip „Glas Boke“, „Zvezde Granda“, „Pinkove Zazbri“ ir „Naša Radost“, o jos laimėjimai augo beveik taip pat sparčiai kaip ir jaunosios atlikėjos reputacija muzikos pasaulyje.
Tamara gali pasigirti ir tuo, kad dalyvavo pirmojoje „Montesong“ laidoje 2024 metais, kur pristatė dainą „Poguban Let“. Po šio pasirodymo, kuris pritraukė naujų gerbėjų tiek Juodkalnijoje, tiek už jos ribų, atlikėja išleido dar du kūrinius – „Prošla Godina“ ir „Konačno Svoja“.
Siekdama toliau tobulinti savo meistriškumą, dainininkė šiuo metu studijuoja trečiame bakalauro studijų kurse Belgrado Muzikos menų fakultete.
Juodkalnija kaip nepriklausoma valstybė „Eurovizijos“ dainų konkurse debiutavo 2007 metais. Anksčiau šalis dalyvavo kaip Jugoslavijos dalis, o vėliau – Serbijos ir Juodkalnijos sąjungos sudėtyje.
Pirmą kartą į didįjį „Eurovizijos“ finalą Juodkalnija pateko 2014 metais, kai Sergejus Četkovič su daina „Moj Svijet“ užėmė 19-ąją vietą.
Sėkmingiausias šalies pasirodymas įvyko po metų Vienoje – 2015-aisiais Knez su balade „Adio“ liko 13-as.
Šveicarija
Alternatyvaus popmuzikos stiliaus dainininkė ir dainų autorė Veronica Fusaro 2026 metais „Eurovizijos“ scenoje atstovaus Šveicarijai.
Vos prieš metus Bazelyje surengusi 69-ąjį „Eurovizijos“ dainų konkursą ir savo šalyje pasiekusi vietą pirmajame dešimtuke, Šveicarija jau atskleidė, kas gins jos garbę Vienoje vyksiančiame 70-ajame konkurse.
Daina, su kuria atlikėja pasirodys konkurse, bus pristatyta kovo 11 dieną.
Veronica Fusaro gimė ir užaugo Tune (Thun), Berno kantone, ir per pastaruosius metus tapo viena ryškiausių bei atpažįstamiausių Šveicarijos muzikos scenos balsų. Jos kūryboje popmuzika susipina su soul ir roko elementais, o dainos išsiskiria aštriais tekstais, emociniu atvirumu ir ritmingu skambesiu.
Scenos patirtimi pasižyminti atlikėja dar 2016 metais buvo pripažinta „Geriausiu talentu“ Šveicarijos nacionalinio radijo SRF 3, o tai tapo svarbiu karjeros atskaitos tašku. Nuo tada Veronica Fusaro surengė daugiau nei 500 koncertų Šveicarijoje ir užsienyje, pasirodė tokiuose prestižiniuose festivaliuose kaip „Glastonbury“, „Montreux Jazz Festival“ ir „Gurtenfestival“, taip pat apšildė Marką Knopflerį jo koncerte Nimso amfiteatre Prancūzijoje. 2023 metus ji užbaigė soliniu koncertu Ciuricho klube „Kaufleuten“.
28-erių atlikėja garsėja stipria scenine laikysena, gebėjimu derinti trapumą su pasitikėjimu savimi ir kurti pasirodymus, kurie kartu yra ir asmeniški, ir paveikūs.
„Esu be galo laiminga ir pagerbta galėdama atstovauti Šveicarijai „Eurovizijoje“, – sako Veronica Fusaro. – Tai tikrai vienintelė tokia galimybė gyvenime pasidalyti savo muzika tokioje gražioje scenoje su žiūrovais iš viso pasaulio.“
Šiuo metu atlikėjos kūrybinis dėmesys sutelktas į antrąjį albumą „Looking for Connection“, išleistą 2025 metų spalį. Jame atsispindi šiuolaikinio žmogaus autentiškumo paieškos skaitmeninio pertekliaus pasaulyje – albumas nagrinėja artumo ir atstumo įtampą per šokti kviečiančius ritmus ir atvirus tekstus.
Šveicarijos atstovas „Eurovizijai 2026“ buvo renkamas iš 493 pateiktų dainų per kelis atrankos etapus, kuriuose dalyvavo tarptautinė žiūrovų balsavimo komisija ir profesionalų žiuri. Galutinį rezultatą lėmė vienodas – 50 prieš 50 – žiūrovų ir komisijos balsų santykis.
