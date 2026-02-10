Burleskos šokėja Morta Smit atskleidė paslaptį: to Lietuvoje dar nebuvo

Pasak kūrėjos, tai bus tarptautinio lygio programa su džiazo bigbendu, žiūrovus nukelsianti į senojo Holivudo aukso amžių.
Kelionė nuo baimės iki laisvės
„Burleskai reikia pločio ir aukščio skleistis. Mano širdžiai irgi“, – savo socialiniuose tinkluose atskleidusi naujieną rašo Morta.
„Mes keliaujam gražią kelionę nuo baimių link gebėjimo džiaugtis ir didžiuotis vienas kito laisve. Pasiimkit savo drauges, draugus, tėvus, tetas, močiutes, kolegas, mylimuosius ir pasimatykim.“
Morta Smit ne kartą yra sakiusi, kad burleską vertina kaip scenos meną, kuriame svarbiausia ne nuogumas, o istorija, estetika ir vidinė transformacija.
Susijungs muzika, šokis ir teatras
Morta Smit tiki, kad meistriškai pateikus burleską, ši meno forma yra verta didžiųjų scenų.
Apibūdindama „Didįjį burleskos šou“, atlikėja pabrėžia, kad jame pasirodys kartu su džiazo bigbendu ir šokėjų trupe. Pasak Mortos, muzika ir judesys čia bus jungiami siekiant sukurti vientisą, įtraukiančią patirtį tiek muzikos, tiek šokio ir teatro mylėtojams.
„Pasirodyti lydimai džiazo bigbendo buvo mano svajonė. Tikiu, kad su tokiu gausiu profesionalių muzikantų užnugariu jausiuosi be galo tvirtai. Gyva muzika įsipins į šou kaip seno filmo garso takelis“, – daugiau detalių atskleidžia renginio sumanytoja.
Šimtai tūkstančių spindinčių kristalų ir neatskleistos paslaptys
Burleskos pasirodymuose žiūrovai dažnai mato ištaigingus, kristalais išdabintus kostiumus ir scenos dekoracijas.
„Per dvi valandas trunkančią programą žiūrovai išvys žėrinčius korsetus, žeme besivelkančius apsiaustus, milžiniškas plunksnų vėduoklės ir kitus burleskai būdingus sceninius atributus“, – pasakoja Morta.
Moteris atvirauja: „Su komanda ilgai planavome šou detales: specialiai siuvami kostiumai, statomos choreografijos, kuriami garso takeliai. Kad toks projektas taptų realybe, reikia šimtų valandų savo srities profų darbo.“
Vakaro kulminacijai, pasak organizatorių, numatytas Mortos Smit pasirodymas milžiniškoje, 100 000 kristalų dekoruotoje taurėje, kuris jau anksčiau buvo pristatytas Lietuvos publikai ir tapo atpažįstamu burleskos simboliu šalies scenoje. Tiesa, visos detalės viešai dar neatskleidžiamos ir žiūrovai raginami pasiruošti staigmenoms.
Kvies pasinerti į aristokratišką vakarą
Morta Smit žada, kad „Didysis burleskos šou“ bus prabanga ir aristokratiškumu alsuojantis vakaras. „Noriu, kad žiūrovai turėtų progą pasinerti į teatrališką, poetišką ir hipnotizuojanti pasaulį. Nekantrauju su jumis visais pasimatyti“, – šypsosi Morta Smit.