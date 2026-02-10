Dėl rekordinės bilietų paklausos skelbiamas papildomas miuziklo „Operos fantomas“ pasirodymas

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, po rekordinio bilietų pardavimo spurto pranešama apie dar vieną galimybę patirti legendinio miuziklo magiją. Muzikos agentūra „M.P.3“, kartu su „Broadway Entertainment Group“, „LW Entertainment“ ir vienu įtakingiausių visų laikų britų teatro prodiuseriu Cameronu Mackintoshu bei kompanija „The Really Useful Theatre Company“, skelbia papildomą dieninį „Operos fantomo“ pastatymą.
Papildomas dieninis pastatymas
Šiais metais paskelbtame miuziklo ture Vilnius yra pirmasis miestas, kuriame prireikė papildomo pasirodymo. Į anksčiau paskelbtus pasirodymus gegužės 19–24 dienomis specialiai miuziklui pritaikytoje „Twinsbet“ arenoje jau yra parduota nuo 50 iki 90 procentų bilietų.
„Matome didžiulį susidomėjimą „Operos fantomu“ – bilietai perkami ne tik iš Vilniaus, bet ir kitų Lietuvos regionų, todėl šiandien skelbiamas papildomas dieninis šou bus įvertintas tų, kurie vertina laiką ir komfortą“, – sako miuziklo gastroles Lietuvoje rengiančios muzikos agentūros „M.P.3“ vadovas Vaidas Stackevičius. „Tai pabrėžtinai patogus laikas sostinės svečiams: jie galės neskubėdami atvykti į Vilnių, pasimėgauti didingiausiu visų laikų miuziklu ir po jo dar tą patį vakarą saugiai bei ramiai grįžti į namus“.
Papildomas dieninis A. L. Webberio miuziklo „Operos fantomas“ pastatymas sostinės „Twinsbet“ arenoje vyks gegužės 23 d. (šeštadienį) 14 val. Bilietus galima įsigyti „Bilietai.lt“ kasose ir ineternete: www.bilietai.lt.
Ilgiausiai rodomas ir sėkmingiausias miuziklas pasaulio istorijoje
„Operos fantomas“ yra daugiau nei miuziklas – tai kultūrinis fenomenas ir vienas sėkmingiausių pasaulio šou. Jis yra sukurtas pagal to paties pavadinimo prancūzų rašytojo Gastono Leroux romaną, publikuotą 1909–1910 m. Romano siužetas pasakoja apie paslaptingą subjaurotą muzikos genijų Fantomą, gyvenantį operos rūmų požemiuose ir įsimylintį jauną talentingą dainininkę Kristiną. Pirmąkart žymusis miuziklas buvo pastatytas 1986 m. Londono Vest Ende. Net 195 pasaulio miestuose pristatytas A. L. Webberio šedevras pritraukė per 160 milijonų žiūrovų ir pelnė daugiau nei 70 pagrindinių teatro apdovanojimų.
Jubiliejinės ir paskutinės gastrolės
Šiemet 40-ies metų sukaktį švenčiantis ir jubiliejinį turą po Europą rengiantis A. L. Webberio šedevras į gastroles daugiau nekeliaus. Lietuvos publika pirmą ir, deja, paskutinį kartą galės pamatyti originalų, visą savo prabangą išlaikiusį pastatymą, kuriame skambės kultinės arijos, spindės prabangūs kostiumai ir įspūdingai supsis garsusis, kvapą gniaužiantis krištolinis sietynas. Originaliais miuziklo „Operos fantomas“ pastatymais Lietuvoje žiūrovai galės mėgautis Vilniaus „Twinsbet“ arenoje gegužės 19–24 dienomis.