Garsusis britų atlikėjas Peter Doherty surengs koncertą Lietuvoje

Peter Doherty vardas neatsiejamas nuo kultinės grupės „The Libertines“, kuri 2024 m. sugrįžo su ketvirtuoju studijiniu albumu „All Quiet On The Eastern Esplanade“ ir dar kartą užėmė 1-ąją vietą Jungtinės Karalystės albumų topuose lygiai po dvidešimties metų nuo ankstesnio grupės triumfo 2004-aisiais. Albumą lydėjęs turas buvo visiškai išparduotas, o kritikai ir gerbėjai jį įvardijo kaip vieną brandžiausių grupės kūrinių.
Plačiojoje visuomenėje Peter Doherty taip pat tapo plačiai žinomas dėl daug dėmesio sulaukusių santykių su britų supermodeliu Kate Moss, kurie ilgą laiką buvo nuolat aptarinėjami tarptautinėje žiniasklaidoje ir prisidėjo prie jo, kaip rokenrolo žvaigždės, įvaizdžio.
Tuo pat metu Peter Doherty išgyveno itin kūrybingą laikotarpį ir kaip solo atlikėjas. Jo penktasis solinis albumas „Felt Better Alive“ – tai šviesi, poetiška ir netikėtai šilta dainų kolekcija, kurioje susipina akustinė muzika, indie-folk, kantri ir orkestrinės muzikos motyvai. Albumas buvo įrašytas Normandijoje, kur gyvena pats muzikantas ir jo šeima, bei išleistas jo paties leidybinėje kompanijoje „Strap Originals“.
„Tai nebūtinai laimingos dainos, bet jose yra kažkas pakylėjančio. Net kai jos pasakoja apie melancholiją“, – sako Peter Doherty.
Albume skamba tiek švelnūs, intymūs kūriniai, tokie kaip „Calvados“ ar „Empty Room“, tiek ir žaismingesni, ironiški pasakojimai – „Pot Of Gold“, „Out Of Tune Balloon“ ar ryškiausia albumo daina „Felt Better Alive“, tapusi pirmuoju albumo singlu. Šis darbas laikomas brandžiausiu ir asmeniškiausiu Pete Doherty soliniu įrašu.
Per beveik tris dešimtmečius trunkančią karjerą Peter Doherty tapo ne tik kultine muzikos sceną formuojančia asmenybe, bet ir vienu ryškiausių savo kartos dainų autorių. Šiandien jis aktyviai kuria su „The Libertines“, „The Puta Madres“, „Babyshambles“, leidžia muziką ir ruošiasi naujiems projektams.
Vilniuje klausytojų laukia intymus, atmosferiškas koncertas, kuriame skambės naujausi kūriniai bei gerai pažįstamos Peter Doherty dainos, atskleidžiančios jo išskirtinį poetišką pasakojimą ir gyvą, nepakartojamą charizmą.
