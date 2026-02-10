Prieš Valentino dieną – netikėtas Nedos Malūnavičiūtės prisipažinimas: „Šiandien esu viena“

Artėjant meilės dienai, dainininkė pasakojo, kaip metams bėgant kito jos požiūris ir supratimas, kas yra meilė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kai sutikau savo pirmą vyrą ir sūnaus tėvą, norėjau matyti, justi jį kiekvieną dieną. Tai nepaaiškinama jėga ir aistra, staigus įsimylėjimas ir begalinis noras su tuo žmogus kurti toliau gyvenimą“, – prisimena ji.
Dainininkė prisipažino, kad yra patyrusi tris dideles ir rimtas „gyvenimo meiles“. Ir laikui bėgant suprato, kad meilė – kur kas sudėtingesnis jausmas, nei begalinis noras būti nuolat šalia.
„Meilė, kai vienas kitą girdit, suvokiat, suprantat, išklausot ir gerbiat. Jei reikia, derinatės, ieškot kompromisų ir pamirštat savo ego“ – dabar sako ji ir netikėtai priduria: galima mylėti stipriai, net nežinant meilės objektui“.
Dainininkė mano, kad koncerto aplankymas Valentino dieną – išties idealus pasimatymas. Ji prisipažįsta, kad yra didelė romantikė, gal todėl jos dainos skamba taip švelniai ir svajingai.
„Idealus pasimatymas gali būti ne tik ėjimas į koncertą, nors tai labai rekomenduoju. Juk romantika – visiškai netikėti poelgiai: nuvykimas prie jūros, vakarienė, nebūtinai brangiam, bet jaukiam restorane, sėdėjimas prie židinio, važiavimas į apsnigtą kaimą, paprastas pasivaikščiojimas susikibus už rankų. Jei turi apie ką kalbėtis, tai yra pats svarbiausias man asmeniškai dalykas“, – sako ji.
Tačiau ji visiškai tikra: nebaisu į Valentino dienos koncertą ateiti ir vienam.
„Niekada negalime žinoti, kur sutiksime savo žmogų. Galbūt jis irgi vienas ateis į mano koncertą. O išeisite jau dviese. Būčiau labai laiminga, jei Valentino dienos koncerte Klaipėdoje du žmonės atrastų vienas kitą“, – šypteli ji.
Neda Malūnavičiūtė „Sena nauja pasaka“ – 02 14 Klaipėdoje, Žvejų rūmuose.