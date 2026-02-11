Ispanijos gitaros meistrai „Barcelona Guitar Trio“ pirmąkart Lietuvoje: flamenko naktis Paco de Lucía atmint

Paco de Lucía: genijus, pakeitęs gitaros istoriją
Nauja „Barcelona Guitar Trio & Dance“ programa – tai ne tiesiog koncertas, o muzikinė išpažintis žmogui, kuris visam laikui pakeitė flamenko veidą. Paco de Lucía laikomas įtakingiausiu flamenko gitaristu istorijoje ir vienu iškiliausių visų laikų muzikos novatorių. Jis sugebėjo ištraukti flamenką iš tamsių Andalūzijos užeigų ir pristatyti jį didžiausioms pasaulio koncertų salėms.
Paco de Lucía technika buvo laikoma neįmanoma: neįtikėtinas greitis, preciziškas tikslumas ir revoliucinė harmonija sujungė tradicines ispanų šaknis su džiazo bei klasikos elementais. Jo įtaka neapsiribojo vien gitara – muzikantas supažindino pasaulį su cajón (perkusine dėže), kuri šiandien yra neatsiejama flamenko dalis.
Meistriškumas, suburiantis geriausius
Paco de Lucía scenoje pagerbs ryškiausi Ispanijos gitaros meistrai: Xavier Coll, Luis Robisco ir Alí Arango. Kartu su jais aistrą scenoje lies visame pasaulyje garsūs flamenko šokėjai Carolina Morgado ir José Manuel Álvarez bei perkusininkas Lucas Balbo. „Barcelona Guitar Trio & Dance“, surengę daugiau nei 1200 koncertų prestižinėse salėse, tokiose kaip Seulo menų centras ar Dubajaus opera, Palangoje atliks programą „Entre dos Aguas“.
Garsėjantys išskirtine klasikinės ispanų gitaros ir energingų flamenko ritmų sinteze, muzikantai atskleis visą emocinį šio žanro gylį. Naujoje programoje skambės ne tik auksine klasika tapę Paco de Lucía šedevrai, bet ir Manuelio de Falla, Federico García Lorcos bei džiazo pianisto Chick Corea kūriniai, pabrėžiantys turtingą Ispanijos muzikinį paveldą. „Barcelona Guitar Trio & Dance“ kviečia žiūrovus patirti flamenko magiją gyvai ir sudalyvauti nepamirštamoje kultūrinėje kelionėje į pačią Ispanijos širdį.
Pirmą kartą į mūsų šalį atvykstančių pasaulyje pripažintų ispanų flamenko gitaros meistrų „Barcelona Guitar Trio & Dance“ pasirodymą pristato muzikos agentūra „M.P.3“, taip pat rengianti Donato Montvydo ir gospelo choro „Vilnius Voices“ koncertą, kuris jau šį šeštadienį (vasario 14 d.) įvyks Palangos koncertų salėje.