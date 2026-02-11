Japonijoje viešėjęs Donatas Montvydas kviečia į Meilės dienai skirtą koncertą Palangoje

Japonijoje viešėjęs dainininkas yra bene vienintelis mūsų šalies populiariosios muzikos atstovas, aktyviai dirbantis Azijos šou verslo rinkoje. Tekančios Saulės šalyje D. Montvydas svečiavosi ne poilsio tikslais, o dalyvavo kūrybinėje stovykloje.
„Japonijoje svečiavausi žinomos japonų prodiuserių komandos kvietimu – dalyvavau penkių dienų kūrybinėje sesijoje, kurios metu kūriau dainas užsienio atlikėjams“, – kelionės įspūdžiais dalijosi D. Montvydas.
Viešnagėje įdomių idėjų pasisėmęs atlikėjas neturėjo laiko ilsėtis – vos grįžęs nėrė į repeticijas su gospelo choru „Vilnius Voices“.
„Po 15 metų pertraukos grįšiu į sceną su gospelo choru, todėl specialiai šiam koncertui atrinktoms dainoms sukūrėme naujas aranžuotes. Kartu su choru atlikti kūriniai suskambės naujai ir tobulai tiks Meilės dienos vakarui“, – sako Donatas Montvydas.
Neseniai sudrebinęs Vilniaus Kalnų parką ir didžiausią šalies „Žalgirio“ areną Kaune, dainininkas kviečia gerbėjus į romantiškiausią metų pasimatymą – Meilės dienai skirtą pasirodymą su gospelo choru „Vilnius Voices“, kuris jau vasario 14 d. įvyks Palangos koncertų salėje.
Donato Montvydo ir gospelo choro „Vilnius Voices“ koncertą pristato muzikos agentūra „M.P.3“, taip pat rengianti pirmą kartą į mūsų šalį atvykstančių pasaulyje pripažintų ispanų flamenko gitaros meistrų „Barcelona Guitar Trio & Dance“ pasirodymą, kuris jau šį sekmadienį (vasario 15 d.) įvyks Palangos koncertų salėje.