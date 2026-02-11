Po pertraukos atlikėja Dileta pažėrė naujienų: viską teko įgyvendinti ekstremaliomis sąlygomis

ŽmonėsMuzika

2026 m. vasario 11 d. 16:28
Dileta Meškaitė klausytojams pristato naują kūrinį, kuriame žaisminga nuotaika susilieja su nostalgija, metaforomis ir lengvu sarkazmu. Nors iš pirmo žvilgsnio daina skamba kaip lengvas, žiemiškų nuotaikų kupinas kūrinys, joje slypi kur kas daugiau sluoksnių – emocijų, būsenų ir laisvės pojūčio, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kūrinys gimė spontaniškai – važiuojant automobiliu namo ir įstrigus spūstyje. Pasak atlikėjos, tuo metu galvoje netikėtai suskambo dainos melodija, sukėlusi nostalgiją.
Nors pradžioje buvo svarstoma apie elektronikos kryptį, galutinis pasirinkimas pasuko į šviesesnę, šokio energijos kupiną pusę.
„Norėjosi pakilumo, lengvumo, tokios būsenos, kai realybė trumpam ištirpsta. Taip gimė italo disco nuotaika – šiek tiek retro, šiek tiek ironijos, bet labai gyva ir labai mano tema“, – pasakoja Dileta.
Dainos tekstas – metaforiškas, su lengvu sarkazmu. Atlikėja sąmoningai paliko erdvės interpretacijai.
„Man patinka, kai klausytojas pats pasiima savo prasmę. Vienam tai bus žiemos nuotykis, kitam – būsena, dar kitam – prisiminimas. Muzika turi veikti per jausmą, o ne per paaiškinimą“, – sako ji.
Įdomu tai, kad žodžiams Diletą dažnai įkvepia visai kasdieniški pokalbiai. Atlikėja turi įprotį užsirašyti išgirstas ar pasakytas frazes bei žodžius, kurie jai palieka įspūdį – jie tampa įkvėpimu, o kartais atranda savo vietą dainose.
„Užsirašau frazę ir galvoju – kokia čia smagi nesąmonė. Mėgstu analizuoti žodžius, ieškoti dviprasmybių. Pavyzdžiui, „žiema užklupo netikėtai“. Arba brolio pasakyta frazė „O, vaikine!“ – pagalvojau, koks nostalgiškas kreipinys, būtent jo man ir trūko rašant dainos žodžius. Kartais po kurio laiko atsiverčiu savo užrašinę – ten pilna dalykų, kurie iki ašarų juokingi, susapnuoti ar keisti. O kai kuriuos perskaičius galvoju: ooooi, mergina, kas tavo galvoje“, – juokiasi atlikėja.
Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kuriame nusifilmavo atlikėjai artimi žmonės – močiutė ir brolis. Tai kūriniui suteikia dar daugiau asmeniškumo ir šilumos, kuri kontrastuoja su žiemiška aplinka.
Klipe dominuoja 7-ojo dešimtmečio įkvėptas stilius, retro apranga, senovinis autobusas ir tikra, kaip visada netikėtai Lietuvą užklumpanti žiema. Pasak atlikėjos, sprendimas išleisti kūrinį sutapo su pirmuoju rimtu sniegu – lyg natūralus dainos nuotaikos tęsinys.
„Atrodė, kad gamta pati įsijungė į mūsų scenarijų. Kaip ir dainoje – viskas nutinka netikėtai, bet būtent tada, kai reikia“, – šypsosi Dileta.
Klipo filmavimas vyko tikromis ekstremaliomis sąlygomis – buvo labai šalta ir slidu. Žiema čia buvo ne fonas, o pilnavertė dalyvė. Neapsieita ir be nuotykių: visai šalia filmavimo vietos važiavęs automobilis nuslydo į griovį, tad komanda trumpam tapo ne tik kino, bet ir gelbėjimo specialistais – teko ištraukti mašiną atgal į kelią.
Tikra žiemos praktika, ne tik vaidyba. Kol pustys – tai lengvas, šokantis, bet kartu daugiasluoksnis kūrinys, kviečiantis ne tik niūniuoti, bet ir pajusti būseną tarp realybės ir žaismingos iliuzijos.
