Po pertraukos atlikėja Dileta pažėrė naujienų: viską teko įgyvendinti ekstremaliomis sąlygomis

Kūrinys gimė spontaniškai – važiuojant automobiliu namo ir įstrigus spūstyje. Pasak atlikėjos, tuo metu galvoje netikėtai suskambo dainos melodija, sukėlusi nostalgiją.
Nors pradžioje buvo svarstoma apie elektronikos kryptį, galutinis pasirinkimas pasuko į šviesesnę, šokio energijos kupiną pusę.
„Norėjosi pakilumo, lengvumo, tokios būsenos, kai realybė trumpam ištirpsta. Taip gimė italo disco nuotaika – šiek tiek retro, šiek tiek ironijos, bet labai gyva ir labai mano tema“, – pasakoja Dileta.
Dainos tekstas – metaforiškas, su lengvu sarkazmu. Atlikėja sąmoningai paliko erdvės interpretacijai.
„Man patinka, kai klausytojas pats pasiima savo prasmę. Vienam tai bus žiemos nuotykis, kitam – būsena, dar kitam – prisiminimas. Muzika turi veikti per jausmą, o ne per paaiškinimą“, – sako ji.
Įdomu tai, kad žodžiams Diletą dažnai įkvepia visai kasdieniški pokalbiai. Atlikėja turi įprotį užsirašyti išgirstas ar pasakytas frazes bei žodžius, kurie jai palieka įspūdį – jie tampa įkvėpimu, o kartais atranda savo vietą dainose.
„Užsirašau frazę ir galvoju – kokia čia smagi nesąmonė. Mėgstu analizuoti žodžius, ieškoti dviprasmybių. Pavyzdžiui, „žiema užklupo netikėtai“. Arba brolio pasakyta frazė „O, vaikine!“ – pagalvojau, koks nostalgiškas kreipinys, būtent jo man ir trūko rašant dainos žodžius. Kartais po kurio laiko atsiverčiu savo užrašinę – ten pilna dalykų, kurie iki ašarų juokingi, susapnuoti ar keisti. O kai kuriuos perskaičius galvoju: ooooi, mergina, kas tavo galvoje“, – juokiasi atlikėja.
Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kuriame nusifilmavo atlikėjai artimi žmonės – močiutė ir brolis. Tai kūriniui suteikia dar daugiau asmeniškumo ir šilumos, kuri kontrastuoja su žiemiška aplinka.
Klipe dominuoja 7-ojo dešimtmečio įkvėptas stilius, retro apranga, senovinis autobusas ir tikra, kaip visada netikėtai Lietuvą užklumpanti žiema. Pasak atlikėjos, sprendimas išleisti kūrinį sutapo su pirmuoju rimtu sniegu – lyg natūralus dainos nuotaikos tęsinys.
„Atrodė, kad gamta pati įsijungė į mūsų scenarijų. Kaip ir dainoje – viskas nutinka netikėtai, bet būtent tada, kai reikia“, – šypsosi Dileta.
Klipo filmavimas vyko tikromis ekstremaliomis sąlygomis – buvo labai šalta ir slidu. Žiema čia buvo ne fonas, o pilnavertė dalyvė. Neapsieita ir be nuotykių: visai šalia filmavimo vietos važiavęs automobilis nuslydo į griovį, tad komanda trumpam tapo ne tik kino, bet ir gelbėjimo specialistais – teko ištraukti mašiną atgal į kelią.
Tikra žiemos praktika, ne tik vaidyba. Kol pustys – tai lengvas, šokantis, bet kartu daugiasluoksnis kūrinys, kviečiantis ne tik niūniuoti, bet ir pajusti būseną tarp realybės ir žaismingos iliuzijos.