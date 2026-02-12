Europą užvaldė „Eurovizijos“ nuotaikos: paaiškėjo, ką į konkursą siunčia ukrainiečiai

Dėl pergalės varžėsi dešimt dainų, o nugalėtoją lėmė komisijos ir žiūrovų balsų suma.
Vakarui pasibaigus paaiškėjo, kad Ukrainos atstove 70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje tapo LELÉKA su daina „Ridnym“.
Atlikėja sulaukė maksimalaus įvertinimo tiek iš profesionalios komisijos, tiek iš namuose balsavusių žiūrovų, rašo oficialus „Eurovizijos“ naujienų portalas.
Antrąją vietą „Vidbir 2026“ finale užėmė „Laud“ su daina „Lightkeeper“, o trečioji vieta atiteko jau anksčiau Ukrainai „Eurovizijoje“ atstovavusiai atlikėjai Jerry Heil su kūriniu „Catharticus (prayer)“.
LELÉKA – tai muzikinis projektas, kurį 2016 metais Berlyne įkūrė dainininkė ir dainų autorė Viktorija Leleka. Ji baigė Karpenko-Karyi teatro universitetą Kyjive ir karjeros pradžioje dirbo aktore sostinės „Molodyi“ teatre.
Vėliau atlikėja gilino muzikines žinias – Drezdene ir Babelsbergo kino universitete ji įgijo kompozicijos magistro laipsnį.
Per pastarąjį dešimtmetį LELÉKA išleido penkis albumus, daugybę pavienių kūrinių bei sukūrė muziką populiariam serialui „And There Will Be People“.
„Vidbir 2026“ šou vedė žinoma Ukrainos televizijos laidų vedėja Lesia Nikitiuk ir „Eurovizijos 2017“ Kyjive vedėjas Timuras Miroshnychenko.
Transliuotojas „Suspilne“ taip pat pasirūpino įspūdinga kviestinių atlikėjų programa – scenoje pasirodė praėjusiai metais šaliai atsovavusi grupė „Ziferblat“, „Eurovizijos“ nugalėtoja Jamala ir kiti.
Ukraina „Eurovizijos“ dainų konkurse dalyvauja nuo 2003 metų ir per šį laiką pasirodė jau 20 kartų. Šalis tris kartus tapo konkurso nugalėtoja – 2004, 2016 ir 2022 metais, dar keturis kartus pateko į geriausiųjų trejetuką ir šešis kartus – į geriausiųjų dešimtuką.
Be to, Ukraina yra viena iš nedaugelio šalių, kuri nuo pusfinalių įvedimo visada sėkmingai patekdavo į didįjį „Eurovizijos“ finalą.
