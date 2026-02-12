Jubiliejų švenčianti grupė „Biplan“ mini Meilės dieną: pristato naują dainą

Bilietus į šventinį „Biplan“ koncertą „Biplan 30“ galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Shownet.lt“.
Naujoji daina „Nepamiršk manęs“ įrašyta praėjusių metų pabaigoje išleistame naujausiame „Biplan“ albume „Viskas kaip patinka tau“.
„Ši daina gali skambėti labai įvairiai – kaip meilės prisipažinimas ir šlovinimas, bet gali būti išgirsta kaip išpažintis ar net atsisveikinimas. Švelni ir lyriška daina puikiai tinka Meilės dienai“, – sako Maksas Melmanas, tikintis, kad ji ras kelią į klausytojų širdis.
Dainos „Nepamiršk manęs“ vaizdo klipas yra išskirtinis, nufilmuotas vienu dubliu be jokių montažinių kirpimų. Apie jo filmavimą grupės lyderis gali pasakoti nesustodamas, nes procesas nebuvo paprastas. Pirminė idėja buvo nufilmuoti viską vienu dubliu, tačiau netrukus kūrybinė komanda suprato, kad sumanymas gali nepavykti.
Vaizdo klipe M. Melmanas skrieja virš vandens paviršiaus ant elektra varomos banglentės – „eFoil“. Muzikantas daugybę valandų praleido Trakų ežeruose, kol įvaldė lentos valdymo techniką. Deja, pradėjus filmuoti, paaiškėjo, kad gali ir nepavykti įgyvendinti vieno dublio sumanymo. Po daugybės valandų šaltame vandenyje komanda paprašė M. Melmano dar kartą viską pakartoti. Fortūna buvo palanki – paskutinis kartas pavyko.
„Nepamiršk manęs“ klipas nėra vienintelis nepertraukiamu kadru nufilmuotas muzikinis video. Tokiu būdu buvo sukurti dideliais hitais tapusių užsienio muzikos grupių „Radiohead“ („No Surprises“), „Massive Attack“ („Unfinished Sympathy“) ar „OK Go“ („Here It Goes Again“) vaizdo klipai. Lietuvoje tokius vieno dublio vaizdo klipus sukūrė „Beissoul & Einius“ („Smile“), „Junior A“ („Flashbacks“) ir „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ („Į Venesuelą“ ir „Indai“).
„Nepamiršk manęs“ tapo devinta ir paskutine daina iš albumo „Viskas kaip patinka tau“, kuriai buvo nufilmuotas vaizdo klipas arba vizualizacija. Jau šį savaitgalį grupė surengs koncertus pajūryje – šeštadienį, vasario 14 d. įvyks net du grupės pasirodymai Palangos muzikos klube „Vandenis“, sekmadienį, vasario 15 d., koncertas Nidos „Agiloje“.
Balandžio 11 d. „Biplan“ pakvies į šventinį gimtadienio koncertą Vilniaus koncertų salėje „Compensa“.
