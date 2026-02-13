D. Montvydas prakalbo apie meilę: štai, kas šiurpuliukus atlikėjui kelia iki šiol

Meilės dienos romantiškiausias pasimatymas įvyks Palangos koncertų salėje. Bilietus į D. Montvydo ir gospelo choro „Vilnius Voices“ koncertą platina Shownet.lt, rašoma pranešime žiniasklaidai
„Tai – absoliuti klasika, mano tikrasis susipažinimas ir pirmieji šiurpuliukai, bėgantys per kūną“, – taip apie vieną žymiausių visų laikų baladžių sako D. Montvydas.
1984 m. rugsėjo 26 d. išleistas Prince'o hitas, skambėjęs kino filme „Purple Rain“, buvo įvertintas „Grammy“ ir „Oskaro“ apdovanojimais. Vien JAV šio singlo buvo parduota daugiau nei 1 mln. kopijų. Įdomu tai, kad tai yra gyvo garso įrašas, padarytas koncerte, vėliau šiek tiek pakoreguotas studijoje.
„Ši nuostabi daina yra pati pirmoji, kurią išmokau groti pianinu“, – apie kitą klasikinę meilės baladę prisimena D. Montvydas.
1989 m. birželio 29 d. singlu išleistą dainą Richardas Marxas parašė kaip meilės laišką savo žmonai, aktorei Cynthiai Rhodes. Prisipažinimas meile buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui, nors pats dainininkas iš pradžių neketino išleisti šios dainos, manydamas, kad ji per daug asmeniška.
„Tai daina, kuri apibrėžė 10-ojo dešimtmečio R&B muzikos skambesį ir sumušė populiarumo rekordus“, – sako D. Montvydas.
1992 m. birželio 30 d. išleistas kvarteto singlas JAV hitų topo viršūnėje išsilaikė rekordiškai ilgai – net 13 savaičių iš eilės. Kino filmo „Bumerangas“ (su Eddie Murphy) garso takeliui sukurta daina laimėjo 2 „Grammy“ apdovanojimus ir pelnė daugybę „American Music Awards“ bei „Billboard“ įvertinimų.
„Šis kūrinys man primena pirmąją nelaimingą mokyklos laikų meilę“, – apie vieną sėkmingiausių amerikiečių dainininko Usherio kūrinių sako D. Montvydas.
2001 m. rugsėjo 4 d. singlu išleista daina, nors ir nelaimėjo „Grammy“, tapo viena grojamiausių dešimtmečio dainų ir pelnė kelis „Billboard“ bei ASCAP apdovanojimus už populiarumą.
„Tai yra ta daina, kurią atlikčiau, jeigu ją reikėtų skirti savo meilei“, – apie vieną gražiausių meilės baladžių sako D. Montvydas.
Pirmąkart 1975 m. pasirodžiusi „Queen“ daina didžiosios sėkmės sulaukė po ketverių metų, kai singlu buvo išleista jos koncertinė versija, nuolat renkama į geriausių visų laikų baladžių sąrašus. Freddie Mercury šią dainą parašė savo ilgametei partnerei Mary Austin. Koncertų metu F. Mercury jos beveik nedainuodavo – leisdavo publikai atlikti visą kūrinį.
