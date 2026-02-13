Po ilgos tylos – intriguojanti naujiena iš atlikėjos Migloko

Daina pasirodo Valentino dienos išvakarėse neatsitiktinai: „Labirintai“ nagrinėja klaidinančias meilės patirtis, kurios nėra lengvai suprantamos.
„Man „Labirintai“ – apie meilę, kuri yra „red flag“ – kuri klaidina, kurioje gali pasimesti. Kai kurie iš mūsų stengiasi atrasti išėjimą iš to labirinto“, – dalinasi Migloko.
Kūrinys kviečia reflektuoti ne romantizuotą, o sudėtingą meilės patirtį, nes šis darbas gimė iš Migloko išgirstų moterų istorijų apie jų vidinius išgyvenimus, ryšį su savimi tokiuose santykiuose, jų daugiasluoksniškumą.
Ateinantis albumas taps lyg vidinių žmogaus erdvių liudijimas, kuriame muzikinė kalba atvers tiek intymią, tiek universalią emocinę patirtį.
Singlas „Labirintai“ jau nuo vasario 13 d. pasiekiamas visose pagrindinėse skaitmeninėse platformose. Migloko kviečia klausytojus ne tik išgirsti naują kūrinį, bet ir susitelkti į savo vidinius labirintus, nebijoti rasti naujų kelių jiems naviguoti.
Migloko – viena ryškiausių savo kartos alternatyvios pop muzikos kūrėjų, jungianti elektronikos ir autorinės dainos tradicijas su emocingomis vokalo linijomis ir dėmesiu tekstams.
Jos kūryba tyrinėja tapatybės, santykio su savimi temas, moterišką, gamtišką pradą ir jo sąveiką su aplinka. Po penkerių metų pertraukos ji grįžta su konceptualizuota kūrybine kryptimi, socialiai ir kultūriškai jautriu žvilgsniu, žiūrinčiu atgal į save.