ŽmonėsMuzika

Po ilgos tylos – intriguojanti naujiena iš atlikėjos Migloko

2026 m. vasario 13 d. 12:02
Prieš pat romantiškiausią dieną metuose, Migloko pristato naują singlą „Labirintai“. Tai pirmasis kūrinys iš šį pavasarį planuojamo išleisti pilno metro albumo „Ievos obuoliai“ ir ženklas apie naują kūrėjos etapą po penkerių metų pertraukos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (7)
Daina pasirodo Valentino dienos išvakarėse neatsitiktinai: „Labirintai“ nagrinėja klaidinančias meilės patirtis, kurios nėra lengvai suprantamos.
„Man „Labirintai“ – apie meilę, kuri yra „red flag“ – kuri klaidina, kurioje gali pasimesti. Kai kurie iš mūsų stengiasi atrasti išėjimą iš to labirinto“, – dalinasi Migloko.
Kūrinys kviečia reflektuoti ne romantizuotą, o sudėtingą meilės patirtį, nes šis darbas gimė iš Migloko išgirstų moterų istorijų apie jų vidinius išgyvenimus, ryšį su savimi tokiuose santykiuose, jų daugiasluoksniškumą.
Ateinantis albumas taps lyg vidinių žmogaus erdvių liudijimas, kuriame muzikinė kalba atvers tiek intymią, tiek universalią emocinę patirtį.
Singlas „Labirintai“ jau nuo vasario 13 d. pasiekiamas visose pagrindinėse skaitmeninėse platformose. Migloko kviečia klausytojus ne tik išgirsti naują kūrinį, bet ir susitelkti į savo vidinius labirintus, nebijoti rasti naujų kelių jiems naviguoti.
Migloko – viena ryškiausių savo kartos alternatyvios pop muzikos kūrėjų, jungianti elektronikos ir autorinės dainos tradicijas su emocingomis vokalo linijomis ir dėmesiu tekstams.
Jos kūryba tyrinėja tapatybės, santykio su savimi temas, moterišką, gamtišką pradą ir jo sąveiką su aplinka. Po penkerių metų pertraukos ji grįžta su konceptualizuota kūrybine kryptimi, socialiai ir kultūriškai jautriu žvilgsniu, žiūrinčiu atgal į save.
MiglokoDainaMuzika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.