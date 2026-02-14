Ingos Valinskienės atsisveikinimo turui surinkta tarptautinė šokėjų trupė: kriterijai buvo griežti

Tarptautinę trupę I. Valinskienės turui subūrusi „Tina Dance“ įkūrėja Kristina Navickaitė teigia, jog atrankos kriterijai buvo itin griežti: „Nenoriu įžeisti tautiečių šokėjų, tačiau dažnai pasigendu vidinės laisvės, aistros, jausmo. Tai ir lėmė, kodėl pradėjome dairytis už Lietuvos ribų. Dainininkės muzika labai ugninga, su daug ekspresijos bei ispaniškų ritmų. Būtent todėl ieškojome profesionalų su temperamentu, ryškesnių, kiek neįprastų mūsų akiai. Inga yra tikra scenos karalienė, aukšta, graži, elegantiška moteris su stipriu balsu, nepakartojama charizma, todėl teko žvalgytis brandesnių šokėjų, kurie stipriai nenublanktų, o papildytų šou“.
Taip prie turo prisijungė šokėjai iš Ispanijos, Kolumbijos, Prancūzijos.
„Jau daugiau nei 30 metų kuriu choreografiją, ruošiu pasirodymus garsiausiems atlikėjams. Nemažai mūsų susiduria su problema, kad šokėjai labai jauni, net ir pati išėjusi į sceną matau, kad vyresni šokėjai spinduliuoja visai kitą emociją. Ir pats dainininkas jaučiasi kitaip. Būsimiems koncertams ruošiame teatrališkus pasirodymus, su subtiliu seksualumu, rafinuotumu.
Tarp šokėjų bus vienas flamenko šokėjas ispanas, kurio talento nepademonstruoti būtų gėda. Užsienio šokėjai baigia ne tik šokių, bet ir teatro studijas, puikiai moka valdyti kūną, veido mimikas, o iš vidaus veržiasi aistra. Jie gali šokti bent penkiais skirtingais stiliais, bet kiekviename žingsnyje pulsuoja meilė šokiui, scenai, publikai. Šie koncertai Ingai labai svarbūs, tad mes prisidėsime, kad jie taptų ir kuo įsimintinesni“, – pasakoja K. Navickaitė.
„Tai bus mano atsisveikinimas su scena, padėka bei duoklė gerbėjams. Šiais koncertais galingai užbaigsime išties įsimintiną, pavydėtiną karjeros etapą. Viliuosi, jog klausytojai ir toliau mėgausis mano muzika – norėčiau, kad ji ir toliau skambėtų radijo stotyse, prekybos centruose ar mano ištikimų gerbėjų asmeninėse šventėse“ – į paskutinį turą kviečia I. Valinskienė.
Prieš koncertus dainininkė jaučiasi visiškai rami – kartu ją lydės „Vairas“ muzikantai, skirtinguose miestuose į sceną pasikeisdami lips garsūs bičiuliai – Edmundas Kučinskas, Laura Remeikienė, Justinas Lapatinskas, „Grupė 2“, Modestas Jukna.
Turo „Visada Jūsų“ koncertai vyks: vasario 20 dieną Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje, vasario 27 – Šiaulių arenoje, vasario 28 dieną Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, kovo 7-ąją „Twinsbet“ arenoje Vilniuje, kovo 14-ąją – Kauno „Žalgirio“ arenoje.