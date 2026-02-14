Prasidėjo ketvirtoji „Eurovizijos“ atranka: netrukus paaiškės, kas iškovos dar du bilietus į finalą

„Eurovizijos“ atrankos finalo – vasario 27-ąją paaiškės, kas atstovaus Lietuvai 2026-ųjų konkurse Austrijoje.
Finalinis šou vyks Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
Šiemet dalyvauja 40 dalyvių, kiekvieną šeštadienį pasirodo 8. Atrankos procesas suskirstytas į penkis pusfinalius, po kurių paaiškės visi finalininkai. Lemiamą sprendimą priima tiek žiūrovai, tiek komisijos nariai.Iš praėjusių transliacijų jau aišku, kad kelialapį į finalą turi Rug!le, Noy, Atikin, „Vilnius Voices“, „Black Biceps“ ir Paulina Skrabytė.
Šių metų nacionalines atrankas veda Gabrielė Martirosian, Rimvydas Černiauskas ir Eglė Kernagytė-Dambrauskė, kuri prie vedėjų komandos prisijungė pirmą kartą.
Vasario 14-ąją varžosi: Patricija Luščynska, Selene Ice, Lion Ceccah, Freya Alley, Emi Acidic, grupė „More“, Nøra Blu ir grupė „SHWR“.
1. Patricija Luščynska su daina „Worth It“. Ryški atlikėja patraukė visų akį, o šioje dainoje užkoduota svarbi žinutė – joje kalbama apie pasitikėjimą savimi ir savo svajonių pildymą.
2. Selene Ice su daina „Nessuno“ (liet. „Niekas“). Atlikėja didžiąją gyvenimo dalį praleido Italijoje. Ji savo dainoje kalba apie tai, kad reikia nepasiduoti sunkumams ir, jeigu kažko tikrai nori, eiti iki galo.
3. Lion Ceccah (Tomas Alenčikas) „Eurovizijos“ scenoje nėra naujokas. Atlikėjas ir toliau lieka ištikimas originalumui, o ant scenos yra daug įdomių dekoracijų. Jo daina – ispanišku pavadinimu „Sólo quiero más“ (liet. „Aš noriu daugiau“).
Lion Ceccah pakvies žiūrovus į paslaptingą ir jautrią kelionę po žmogaus jausmų pasaulį. Tai istorija apie ribas, kurias žmogus susikuria pats, ir apie momentą, kai gimsta noras jas peržengti. Žiūrovų laukia unikali sceninė patirtis, kuri kartu su anksčiau išleistu dainos klipu taps gyvu audiovizualiniu kūnu.
4. Freya Alley (Kamilė Balčytytė), jau daugelį metų gyvenanti Jungtinėje Karalystėje, trečią kartą išbando jėgas lietuviškoje „Eurovizijos“ atrankoje – pasak jos, čia dalyvauti tiesiog gera ir įkvepia. Atlikėjos kūrinys „No Kiss Goodbye“ pasakoja apie vidinę laisvę ir savęs pažinimą.
5. Emi Acidic (Emilija Balsevičiūtė) į sceną žengia su jautriu ir atviru kūriniu „u broke me“. Jungtinėje Karalystėje gyvenanti atlikėja dainavimo subtilybių mokosi pas žinomą dainininkę Dainą Bilevičiūtę, o lietuviškoje „Eurovizijos“ atrankoje dalyvauja pirmą kartą.
6. Grupė „More.“ į sceną žengia su lengvu, vasariška nuotaika pulsuojančiu kūriniu „Taip Lengvai“. Kolektyvo branduolį sudaro trys vaikinai iš Panevėžio. Jau ketverius metus gyvuojanti grupė pirmą kartą išbando jėgas nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje. „Taip Lengvai“ – tai žaisminga, lietuviška daina, kviečianti bent akimirkai paleisti rūpesčius ir pasiduoti geroms emocijoms.
7. Nøra Blu pristato dainą „Hold My Own“ – jautrų pasakojimą apie meilę, kuri sudužo į šipulius, ir apie tylų, bet atkaklų sugrįžimą į save. Tai istorija apie momentą, kai supranti, jog atsitiesti gali tik pats – kad stiprybė slypi ne kituose, o tavo paties viduje.
8. Grupė „SHWR“ į atrankos sceną grįžta jau ne kaip naujokai, o kaip vicečempionai – 2024 m. „EUROVIZIJA.LT“ finale jie iškovojo antrąją vietą, nusileidę tik Silvester Belt. Patys vaikinai šypsosi: kartėlio neliko – priešingai, tas rezultatas tapo dar stipresniu postūmiu judėti pirmyn. Šiemet jie pristato kūrinį „Contact!“ – energingą, pulsuojantį signalą į pasaulį. Anot grupės, vos gimusi daina tarsi pati padiktavo savo likimą: susižvalgė ir suprato – tai kūrinys, skirtas būtent eurovizinei scenai.