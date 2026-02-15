Džordanos koncerte Vilniuje – karšta publikos meilė: scenos karalienės ilgai nenorėjo paleisti

Tūkstančiai žmonių, susirinkusių pasiklausyti pop scenos karalienės programos „Man patinka Valentino diena“, džiaugėsi galėdami išvien dainuoti ir šokti pagal visų laikų populiariausias dainas: „Dėl tavęs“, „Išeinu“, „Džordža“, „Liūdna šventė“, „Nemylėjau tavęs“, „Vienas namuose“, „Tavęs ieškojo mama“ ir daugybę kitų superhitų. Publika taip pat mėgavosi įspūdingu apšvietimu, lazeriais, pirotechnika.
Pati Džordana atrodė pasiilgusi Vilniaus: ji daug ir nuoširdžiai bendravo su savo klausytojais, prisiekdama jiems amžiną meilę. „Aš myliu jus net tada, kai miegate“, – linksmai kalbėjo Dž. Butkutė.
Dainininkė linkėjo, kad visame Vilniuje niekas nesijaustų vienišas. „Bet jeigu čia yra vienišų širdžių, kurios dar nerado savo antrosios puselės, labai noriu linkėti, kad pagaliau rastumėte. O jei santykiai nesusiklostys, nereikia ieškoti kaltų, kodėl jums nepasisekė. Kartais santykiai turi nepavykti, nes galbūt Likimas jums ruošia kaiką geresnio“, – viltingai kalbėjo Džordana.
Koncerto metu ji atskleidė dar negirdėtų romantiškų istorijų iš savo gyvenimo, kurias gerbėjai palaikė ir juoko banga, ir ovacijomis. Ypač audringai minia sveikino dainininkę, kai ši prabilo, ką jai iš tiesų reiškia vasario 14-oji.
„Tai yra mano antrasis gimtadienis, – paskelbė Džordana. – Lygiai prieš 15 metų aš apsisprendžiau viską keisti. Buvo labai baisu. Bet žingsnis po žingsnio iš juodo savo gyvenimo etapo perėjau į kitą – šviesų ir laimingą. Tokį, apie kurį anksčiau tik svajodavau. Jeigu ir jūs kada nors atsidursite kryžkelėje – visada rinkitės gyvenimą. Visada. Kad ir kiek jėgų tai reikalautų. Jei man pavyko – pavyks ir jums. Tai, kaip gyvenu šiandien, man labai, labai patinka.“
Koncertui įpusėjus, scenoje pasirodė jaunoji atlikėja Adrina, kurią su Džordana sieja graži draugystė. Ji atliko kelias populiariausias savo dainas. Vėliau į dėmesio centrą vėl sugrįžo pagrindinė vakaro kaltininkė – Džordana – ir pratęsė karščiausią vakarėlį mieste, neleisdama susirinkusiems atsikvėpti.
Atsisveikinti su Vilniumi nebuvo paprasta: žiūrovai nepaliaujamai reikalavo pakartoti. Dainininkė sutiko tai padaryti. Arena jai atsilygino su meile – koncerto pabaigoje publika garsiai skandavo „Ačiū, ačiū!“.
Klausytojų gretose buvo galima išvysti ir puikiai pažįstamus veidus: savo mylimos pop divos šou nepraleido broliai Lavrinovičiai su šeimomis, operos solistas Merūnas Vitulskis, televizijos žvaigždė Rūta Mikelkevičiūtė ir kiti.
Glėbius rožių Dž. Butkutei po koncerto teikė minia jos ištikimų gerbėjų, su kuriais dainininkė dar ilgai fotografavosi ir kalbėjosi.
Po įspūdingo Džordanos šou sostinėje atostogos nenumatytos: dainininkė toliau tęs turą per Lietuvą, o vasarą tikisi savo mylimiausią publiką iš visos Lietuvos išvysti Palangos koncertų salėje – Dž. Butkutės koncertas ten įvyks rugpjūčio 8-ąją. „Jau ne vienerius metus rengiame didžiuosius Džordanos šou, kurie visada išsiskiria emocine atmosfera, o ją sukuria ypatingas
Džordanos ryšys su publika: tokio santykio bet kas galėtų pavydėti. Todėl koncertas Palangoje taip pat neabejotinai taps neeiliniu ir įsimintinu vasaros renginiu“, – kalbėjo šou organizatoriai „Nuotaika.lt“.
