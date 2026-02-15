ŽmonėsMuzika

Intriga atskleista: paaiškėjo, ką į didžiąją „Euroviziją“ siunčia latviai

2026 m. vasario 15 d. 10:37
Šių metų „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje Latvijai atstovaus dainininkė Atvara su daina „Ena“, kuri šeštadienio vakarą laimėjo Latvijos visuomeninės žiniasklaidos (LSM) konkursą „Supernova 2026“.
Atvara nugalėjo kitus devynis konkurso dalyvius bendrame žiūrovų ir komisijos balsavime.
Antrąją vietą „Supernova 2026“ finale užėmė Kautkaili su daina „Te un Tagad“ („Čia ir dabar“), o trečiąją – Emilija su daina „All We Ever Had“.
Kaip anksčiau pranešė LSM, šių metų „Supernovos“ konkursui buvo pateiktos 124 dainos. LSM atrinkta komisija, sudaryta iš Latvijos muzikos industrijos, renginių sektoriaus bei televizijos atstovų ir užsienio profesionalų, į pusfinalį atrinko 24 dainas.
Dviejuose pusfinaliuose žiūrovai ir komisija balsuodami į finalą išrinko 10 geriausių dainų.
Latvija pasirodys antrajame „Eurovizijos“ dainų konkurso pusfinalyje Vienoje gegužės 14 d., o sėkmės atveju – ir finale gegužės 16 d.
