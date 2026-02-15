Iš VRM – naujiena: negauta prašymo uždrausti atlikėjui Gio Pika pasirodyti Lietuvoje

Kilus diskusijoms dėl galimybės ne kartą Rusijoje koncertavusiam atlikėjui Gio Pika kovą pasirodyti Lietuvoje, Vilniaus miesto savivaldybės meras Valdas Benkunskas paragino URM šio kartvelų atlikėjo neįleisti į Lietuvą.
Savo ruožtu URM pirmosiomis vasario dienomis Eltai nurodė, jog vos tik ministras K. Budrys grįš iš tarnybinės komandiruotės, bus kreiptasi į VRM prašant Gio Pika uždrausti atvykti į Lietuvą.
„Šiandien paaiškėjus, kad atlikėjas yra koncertavęs Kryme po to, kai jį 2014 m. pradžioje okupavo Rusija, norėtume patikinti, kad užsienio reikalų ministras (Kęstutis Budrys – ELTA) nedelsdamas – grįžęs iš tarnybinės komandiruotės, kurioje šiuo metu yra – pasinaudos jam įstatymo suteikta teise ir kreipsis į vidaus reikalų ministrą su prašymu uždrausti minėtam atlikėjui atvykti į Lietuvos Respubliką“, – vasario 4 d. Eltos publikuotame straipsnyje cituojama URM.
Tačiau baigiantis antrajai vasario savaitei VRM tokio prašymo vis dar nebuvo sulaukusi. Tai Eltai patvirtino ministerijos Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
„Informuojame, kad Vidaus reikalų ministerija kol kas nėra gavusi Užsienio reikalų ministerijos prašymo“, – Eltai pateiktame atsakyme teigė jis.
Kaip skelbiama ministro K. Budrio darbotvarkėje, nuo vasario 4 d. jis su darbiniais vizitais lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Modovoje, šiuo metu dalyvauja Miunchene vykstančioje saugumo konferencijoje. Vis dėlto per pastarąsias dvi savaites URM vadovas buvo grįžęs į Lietuvą. Tarkime, trečiadienį jis dalyvavo Vyriausybės posėdyje.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto meras V. Benkunskas ragino URM neįleisti kartvelų atlikėjo Gio Pika į Lietuvą. Pasak jo, savivaldybės specialistai suskaičiavo mažiausiai septynis atvejus, kai Kremliui jau pradėjus pilno masto karą prieš Ukrainą reperis koncertavo Rusijoje.
Atlikėjas Gio Pika Vilniuje žada koncertuoti kovo 21 d. Pramogų arenoje. Tiesa, kaip pabrėžia renginio organizatoriai, atlikėjas „gimė Osetijos regione, kuris karo metu buvo okupuotas, todėl atlikėjas jokiu būdu negali būti siejamas su Rusijos politine, kultūrine ar ideologine erdve.“
Spalio pabaigoje sostinės meras taip pat kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją Alisherą Morgenshterną – lapkritį Vilniuje buvo numatytas jo koncertas.
Šis atlikėjas taip pat sulaukė kontraversiškų vertinimų. Po jo paskutinio koncerto sostinėje 2023 m. kovą socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, tapusią Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Lapkritį Migracijos departamentas pranešė, kad Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis A. Morgenshternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą. Sprendimas įsigaliojo nedelsiant – reperis į Lietuvą negalės atvykti 10 metų.
