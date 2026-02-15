Ketvirtosios nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos scenoje – dar vienas nemalonus incidentas

Vasario 14 d. dėl galimybės patekti į finalą varžėsi aštuoni dalyviai.
Tarp jų – Patricija Luščynska, Selene Ice, Lion Ceccah, Freya Alley, Emi Acidic, grupė „More“, Nøra Blu ir grupė „SHWR“.
Nemalonumą patyrė antroji į sceną lipusi Selene Ice, kuri atliko dainą „Nessuno“.
Pasirodymo metu buvo nesklandumų su atlikėjos apranga. Tai ji pati patvirtino vos nulipusi nuo scenos.
„Suplyšo suknelė dėl mikrofono svorio. Tai nesu labai patenkinta. Tačiau, tikiuosi, bent daina jums kažką davė“, – kalbėjo Selene Ice.
Tiesa, šį kartą laimė dainininkei nenusišypsojo. Paskelbus balus paaiškėjo, kad į didįjį finalą pateko kiti dalyviai. Tai – Lion Ceccah ir grupė „SHWR“.