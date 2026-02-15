ŽmonėsMuzika

Ketvirtosios nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos scenoje – dar vienas nemalonus incidentas

2026 m. vasario 15 d. 11:33
Lrytas.lt
Šeštadienį prie televizijos ekranų kvietė jau ketvirtoji nacionalinės „Eurovizijos“ atrankų laida. Šį kartą ne visiems dalyviams viskas ėjosi sklandžiai – būta ir ne itin malonių incidentų.
Daugiau nuotraukų (15)
Vasario 14 d. dėl galimybės patekti į finalą varžėsi aštuoni dalyviai.
Tarp jų – Patricija Luščynska, Selene Ice, Lion Ceccah, Freya Alley, Emi Acidic, grupė „More“, Nøra Blu ir grupė „SHWR“.
Nemalonumą patyrė antroji į sceną lipusi Selene Ice, kuri atliko dainą „Nessuno“.
Pasirodymo metu buvo nesklandumų su atlikėjos apranga. Tai ji pati patvirtino vos nulipusi nuo scenos.
„Suplyšo suknelė dėl mikrofono svorio. Tai nesu labai patenkinta. Tačiau, tikiuosi, bent daina jums kažką davė“, – kalbėjo Selene Ice.
Tiesa, šį kartą laimė dainininkei nenusišypsojo. Paskelbus balus paaiškėjo, kad į didįjį finalą pateko kiti dalyviai. Tai – Lion Ceccah ir grupė „SHWR“.
Eurovizijanesklandumaipasirodymas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.