Nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje – skandalas: užfiksavo balsavimo taisyklių pažeidimus

2026 m. vasario 15 d. 09:46
Lrytas.lt
Šeštadienį ketvirtą kartą visus muzikos mylėtojus prie televizijos ekranų pritraukė nacionalinė „Eurovizijos“ atranka. Tiesa, šį kartą neapsieita be skandalo – įvyko nesklandumas skaičiuojant balsus.
Vasario 14 d. dėl galimybės patekti į finalą varžėsi aštuoni dalyviai.
Tarp jų – Patricija Luščynska, Selene Ice, Lion Ceccah, Freya Alley, Emi Acidic, grupė „More“, Nøra Blu ir grupė „SHWR“.
Nesklandumas kilo laidos pabaigoje, kuomet reikėjo skelbti žiūrovų balsus.
Nors įprastai nacionalinės atrankos balai yra skelbiami be reklaminių pauzių, prieš pranešant juo eteryje pasirodė būtent ji.
Vėliau eteryje pranešta: „Labas vakaras, gerbiamieji žiūrovai, atsiprašome už pauzę. Pastebėjus balsavimo taisyklių pažeidimus, perskaičiavome balsus“.
Paskelbus balus paaiškėjo, kad į didįjį finalą, kuris vyks vasario 27 d. vyks Lion Ceccah ir grupė „SHWR“.
