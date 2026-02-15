Nelaimė koncerte Nidoje – nukritusi konstrukcija sužeidė žmogų, teko nutraukti „Biplan“ koncertą

„Tačiau skambant jau pirmos dainos akordams, atsikabino ir nuo salės lubų nukrito plastmasinės LED apšvietimo juostos. Koncertas buvo sustabdytas, iškviesti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, kurie įvertino situaciją ir, užlipus ant kopėčių, nuėmė likusią apšvietimo juostos dalį.
Pasitarus su į įvykio vietą atvažiavusiais policijos pareigūnais, buvo nuspręsta dėl žmonių saugumo nebetęsti renginio. Vienam nukentėjusiajam suteikta greitoji pagalba. Įvykis užfiksuotas policijoje.
Renginio organizatoriai apgailestauja dėl neįvykusio šventinio koncerto ir pažada, kad grupė „BIPLAN“ tikrai dar sugrįš, prieš tai sutvarkius LED apšvietimą ir užtikrinus salės lankytojų saugumą“, – rašoma centro „Agila“ socialiniame tinkle paskelbtame pranešime.
Socialiniuose tinkluose plito vaizdo įrašas vieno iš žiūrovų, kuriam pavyko užfiksuoti nukritusias apšvietimo jaustas.
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ dar neseniai atvėrė duris po rekonstrukcijos.