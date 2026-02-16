Paaiškėjo, kuris miestas paliko „Didįjį chorų mūšį“

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei – Vasario 16-ajai – skirtam vakarui chorai pasiruošė nepriekaištingai. Generolai negalėjo atsidžiaugti, kokia graži Lietuva užaugo ir kaip šiuolaikiniai žmonės skirtingai, bet kartu ir labai vieningai, dainomis išreiškia laisvę. Skambėjo pačių įvairiausių žanrų kūriniai, kurie pravirkdė ne tik jų besiklausančią pilnutėlę žiūrovų salę, bet ir ne vieną solistą.
Aukščiausius Generolų komisijos balus (po 30 balų) šventinį vakarą už įspūdingus pasirodymus gavo net penki chorai: Kauno „Rubininis“ choras, vadovaujamas Martyno Kavaliausko, Klaipėdos „Mėlynasis“ choras su Liepa, Panevėžio „Purpurinis“ choras, vadovaujamas Justo Pečeliūno, Marijampolės „Rožinis“ choras su Paulina Paukštaityte ir Alytaus „Žaliasis“ choras, kurio kapitonas Darius Mileris-Nojus specialiai dėl šio projekto kas antrą savaitgalį skrenda į Lietuvą iš Airijos.
28 Generolų komisijos balus gavo Šiaulių „Geltonasis“ choras su Jurgiu Brūzga, o Kėdainių „Oranžinis“ choras, vadovaujamas Manto Jankavičiaus, surinko mažiausiai iš visų – 27 balus.
Žiūrovai daugiausia balsavo už Klaipėdos „Mėlynąjį“ chorą. Ir nors generolų balsų sulaukė daugiausiai, mažiausiai žiūrovų balsų surinko Kauno „Rubininis“ choras.
Susumavus dviejų sekmadienių Generolų komisijos ir žiūrovų balsus, pirmąją vietą užėmė ir Auksinį tašką gavo Alytaus „Žaliasis“ choras.
Paskutinis galutinėje lentelėje liko Šiaulių „Geltonasis“ choras, kuriam, deja, teko atsisveikinti su „Didžiuoju chorų mūšiu“.
Toliau kiekvieną sekmadienį kovą tęs šešių miestų chorai, kurių tikslas – garsinti savo miestą ir parvežti pagrindinį prizą į savo bendruomenę. Nes „Didysis chorų mūšis“ – visą miestą jungiantis projektas: chorams pasiruošti padeda savivaldybės, kultūros centrai ir visi miestiečiai, norintys prisidėti savo talentu ar palaikymu.
Chorų pasirodymus vertina žiūrovai ir Generolų komisija: du nuolatiniai nariai ir vienas kviestinis.
Rezultatą sudaro Generolų komisijos ir žiūrovų balsai – 50/50. Visos lygiosios sprendžiamos žiūrovų naudai – jie turi lemiamą balsą. Jei komisijos lentelėje keli chorai turi vienodą balų skaičių, aukščiau bus tas, kuris surinko daugiau žiūrovų balsų, todėl žiūrovų palaikymas chorams ypač svarbus.
Kiekvienos laidos pabaigoje susumuojami Generolų komisijos ir žiūrovų balai. Daugiausia balų gavęs choras gauna Auksinį tašką, kuris persikelia į kitą laidą ir suteikia chorui pranašumą. Mažiausiai balų gavęs choras palieka projektą.
Chorai projektą palieka kas antroje laidoje. Tačiau tą sekmadienį, kai visi chorai yra saugūs, gauti balai perkeliami į iškritimo sekmadienį ir sumuojami. Tik tada paaiškėja, kuris choras palieka projektą. Po šešių turų likę chorai kovos finale tiesioginiame eteryje. Finale nugalėtoją nuspręs tik žiūrovų balsavimas.
„Didysis chorų mūšis“ – kiekvieną sekmadienį per LNK.