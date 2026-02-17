Pasaulinė šokių muzikos ikona Calvinas Harris surengs vienintelį pasirodymą Baltijos šalyse

Bilietus į Calvin Harris koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (vasario 20 d.) 10:00 val. ryto.
Calvin Harris – vienas sėkmingiausių visų laikų didžėjų ir prodiuserių, sukūręs pasaulinius hitus „Summer“, „Feel So Close“, „One Kiss“, „How Deep Is Your Love“, „Miracle“ ir daugelį kitų, užkariavusių tarptautinių topų viršūnes. Jis garsėja įspūdingais gyvais pasirodymais ir aukščiausio lygio produkcija, pritraukiančia dešimtis tūkstančių žiūrovų festivaliuose.
Pasaulinio garso prodiuseris, didžėjus ir dainų autorius Calvin Harris per savo karjerą pagerino ne vieną pasaulinį rekordą, dominavo muzikos topuose ir tapo vienu įtakingiausių XXI amžiaus elektroninės šokių muzikos architektų. Jo kūriniai buvo perklausyti daugiau nei 56 milijardus kartų įvairiose garso ir vaizdo platformose, o pats atlikėjas yra vienas žiūrimiausių „YouTube“ bei vienas svarbiausių „Sony Music“ transliuojamų atlikėjų.
Calvin Harris bendradarbiavo su tokiomis pasaulinėmis žvaigždėmis kaip Frank Ocean, Pharrell Williams, Rihanna, The Weeknd, Travis Scott, Dua Lipa, Ellie Goulding, Rag’n’Bone Man, Sam Smith, Justin Timberlake ir daugeliu kitų. Atlikėjas yra pelnęs daugybę prestižinių apdovanojimų ir nominacijų, tarp jų – 14 MTV VMA nominacijų (2 pergalės), 5 „Grammy“ nominacijas bei „Grammy“ apdovanojimą už geriausią muzikinį vaizdo klipą „We Found Love“.
Šią vasarą Calvin Harris pasirodys kaip pagrindinis atlikėjas keliuose didžiausiuose Europos muzikos renginiuose, tarp jų – „Open’er Festival“, „Isle of Wight Festival“, „Tomorrowland“ ir „Creamfields“. Jau antrą vasarą iš eilės jis taip pat sugrįš į Ibizą, kur tęs savo unikalią rezidenciją legendiniame atviro oro klube „Ushuaïa Ibiza“.
Praėjusią vasarą ši rezidencija pavertė klubą tikru Europos elektroninės muzikos centru, pritraukusiu lankytojus iš viso pasaulio. Calvin Harris išlieka vienintelis atlikėjas pasaulyje, turintis dvi dienas per savaitę vykstančią rezidenciją šiame klube – tai precedento neturintis pasiekimas, reikšmingai pakeitęs Ibizos klubinę kultūrą.
Mežaparko Didžioji estrada – viena ikoniškiausių koncertų vietų Šiaurės Europoje yra unikalus, gamtos apsuptas amfiteatras, kurio mastelis ir atmosfera puikiai tiks šiam vieninteliam vasaros vakarui.
Apie papildomus atlikėjus bus paskelbta vėliau. Tikimasi, kad šis išskirtinis renginys pritrauks lankytojus iš Latvijos, Lietuvos, Estijos ir kitų Europos šalių, tapdamas vienu svarbiausių elektroninės muzikos įvykių mūsų regione šią vasarą.