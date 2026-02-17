Valentino naktį Klaipėda virto didžiausiu šokių klubu Lietuvoje: tikrą vakarėlį užkūrė Jovani

Jau antrus metus iš eilės meilės dieną į Klaipėdą sugrįžtantis Jovani renginys akivaizdžiai tampa tradicija. Šių metų koncertas sulaukė milžiniško susidomėjimo – visi bilietai buvo išpirkti dar likus kelioms dienoms iki renginio, o papildomai paleisti paskutiniai biletai dingo vos per kelias valandas.
Tradicija tampantis Valentino dienos renginys „Renginių kombinate“ nustebino ne tik muzikine programa, bet ir techniniais sprendimais. Scena buvo išplėsta į šonus, įrengiant papildomus LED ekranus. Vakaro liudininkai taip pat turėjo galimybę išvysti specialiai šiam šou pritaikytus ispūdingus specialiuosius efektus: „Renginių kombinatas yra viena iš nedaugelio erdvių Lietuvoje, kur galima įgyvendinti beveik areninio lygio klubinį šou – su kokybišku garsu, efektais ir energinga publika“, – po renginio sakė J. Nainys.
Organizatorių teigimu, į Klaipėdą buvo atvežta tiek efektų, kiek dažniausiai galima išvysti tik didžiausiose arenose.
Vakarą pradėjo didžėjus Rokkas, vėliau prie pulto stojo atlikėja Senjasa, kuri ne tik demonstravo savo DJ įgūdžius, bet ir pasirodė kartu su Jovani pagrindinės programos metu.
Scenoje taip pat pasirodė gausus būrys žinomų atlikėjų: Norbertas, ELZY, Auguste Nombeko, Ieva Veri bei simboliškai Valentino dieną kartu su publika šventusi Jono mylimoji Simona Nainė. Gyvi pasirodymai ir bendri kūriniai kūrė nenutrūkstančią energijos bangą, kurią publika palaikė šokdama iki ryto.
„Jovani & Friends“ šou metu ypatinga akimirka buvo skirta ir vienam garsiausių Lietuvos krepšininkų Jonui Mačiuliui, kuris čia atšventė savo gimtadienį. Jovani krepšininką pasveikino nuo scenos, o publika jį palydėjo garsiais aplodismentais.
Renginio organizatoriai teigia siekiantys „Renginių kombinatą“ paversti didžiausiu ir moderniausiu klubinės kultūros centru Lietuvoje, kuriame būtų galima įgyvendinti aukščiausio lygio elektroninės muzikos renginius visais metų laikais.
DJ Jovani koncertas su svečiais į Klaipėdą planuoja sugrįžti ir kitais metais, tęsiant tradiciją meilės dieną švęsti šokių ritmu iki paryčių.
Po įspūdingo vakarėlio „Renginių kombinatas“ kviečia ir į artimiausius renginius. Visai netrukus, vasario 28 d., vyks erotinis vyrų šou, o kovo 7 d. – „Damos Out“ vakaras su vienu žymiausių nuomonės formuotojų Nagliu Bierancu.
vakarėlisValentino dienaKlaipėda
Rodyti daugiau žymių