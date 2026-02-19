ŽmonėsMuzika

M.A.M.A apdovanojimų išvakarėse – netikėtas posūkis: prestižinė statulėlė atsidūrė lombarde

2026 m. vasario 19 d. 21:04
Lrytas.lt
M.A.M.A apdovanojimų išvakarėse, viešojoje erdvėje pasirodė netikėta žinia – lombarde parduodama statulėlė, 2016 metais įteikta elektroninės ir pop muzikos duetui Leon Somov & Jazzu. Skelbime nurodoma, kad apdovanojimas yra autentiškas.
Skelbime nurodoma, kad apdovanojimas yra autentiškas. Už jį prašoma 499 eurų.
„M.A.M.A 2016 – Leon Somov&Jazzu apdovanojimas.
Šis autentiškas M.A.M.A 2016 apdovanojimas – tai unikalus Lietuvos muzikos istorijos fragmentas, skirtas vienam ryškiausių elektroninės ir pop muzikos duetų – Leon Somov & Jazzu.

V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu

2016-ieji buvo ypatingi jų karjeroje: duetas pelnė pripažinimą už savo kūrybiškumą, modernų skambesį ir išskirtinį indėlį į šalies muzikos sceną.
Leon Somov&Jazzu – tai duetas, sujungęs elektronikos, pop ir alternatyvios muzikos elementus.
Jų kūryba pelnė ne vieną apdovanojimą, o 2016 m. M.A.M.A statulėlė tapo dar vienu įrodymu, kad jų muzikinė vizija ir profesionalumas paliko ryškų pėdsaką Lietuvos muzikos kultūroje“, – rašoma lombardo internetinėje svetainėje.
Prestižinio apdovanojimo atsiradimas lombarde sukėlė klausimų bangą muzikos bendruomenėje.
Situaciją Delfi.lt pakomentavęs buvęs Leon Somov & Jazzu prodiuseris Laurynas Lučiūnas neslėpė nuostabos – anot jo, „visiškai realus variantas, kad statulėlę galėjo pavogti“, mat nei jis, nei Leonas Somovas tokio žingsnio gyvenime nepadarytų.
