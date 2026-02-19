Muzikos salėje – skambanti Lietuva: stiprybės įkvepianti kultūra ir ryškiausi regionų projektai

Kultūros centrų alėjos organizatorius – Lietuvos nacionalinis kultūros centras, šiemet minintis veiklos 85-metį, prisistato su nauju įvaizdžiu ir šūkiu „Kultūra, įkvepianti stiprybės“. Dainai, šokiui, muzikai ir tradicijoms atviroje erdvėje lankytojų lauks kultūros ir meno projektų pristatymai, Lietuvos tautinio kostiumo stendas bei įtraukiančios edukacinės dirbtuvės.
Parengta vaizdo medžiaga primins šimto metų sukaktį minėjusią Dainų šventę ir supažindins su viena smagiausių etninės kultūros iniciatyvų – akcija „Visa Lietuva šoka“, atskleidžiančia tradicinio šokio pagavumą, žaismę, vienijančią galią, o užsidėjus 3D akinius bus galima mokytis žingsnelių kartu su virtualiu partneriu.
Vasario 26 – kovo 1 d. Kultūros centrų alėjoje savo vizijas ir iniciatyvas atskleis 2026 m. Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai bei Mažosios kultūros sostinės – Agluonėnai, Kurkliai, Skriaudžiai, Semeliškės, Tirkšliai.
Varėnos kultūros centras lankytojus supažindins su Dzūkijos krašto folklorą savitai pristatančiu projektu „Skambančios upės“, Palangos Jurginių šventė kvies pavasarį pasitikti pajūryje, pajuntant žmogaus ir žemės ryšį, o Jurbarke vyksiantis etnokultūros festivalis „Ant vandens“, skirtas Kanklių metams paminėti, žada šventę, kurioje vanduo, muzika ir bendrystė virs nepamirštama patirtimi.
Kultūros centrų alėjoje bus pristatyti ir kiti svarbūs renginiai: Kuršių nerijoje gimusio kultūros puoselėtojo Liudviko Rėzos 250-ųjų gimimo metinių minėjimas, Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė „Medžių kalba kalba“, Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas Plungėje, tarptautinis Vilhelmo teatrų festivalis Priekulėje ir daugelis kitų ryškių kultūros įvykių.
Vasario 26 d., ketvirtadienį, Muzikos salės Pokalbių scenoje vyks diskusijos „Dainų šventės galia: nuo emocijos iki tautos ilgaamžiškumo“ ir „Išausta tapatybė“, kurių dalyviai kvies kalbėtis apie kultūrą kaip esminį bendruomenės stiprybės šaltinį.
Kokias vertybes Dainų šventė perduoda iš kartos į kartą, kaip auginamas pasitikėjimas jaunąja karta ir kodėl svarbu suteikti jaunimui galimybę jaustis šios tradicijos šeimininkais bus kalbama diskusijoje „Dainų šventės galia: nuo emocijos iki tautos ilgaamžiškumo“. Pokalbyje dalyvaus Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Dainų šventės direktorius Saulius Liausa, 2026 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Šokių dienos dalyvė Kotryna Markovaitė ir Dainų dienos dalyvis, pokalbio moderatorius Gabrielis Martinaitis.
Pokalbyje „Išausta tapatybė“ žymi dailininkė tekstilininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir jaunas audėjas, tautinio kostiumo puoselėtojas, Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ narys Tomas Antropikas dalysis ne tik asmeniniu santykiu su tradicine tekstile ir drabužiu, bet ir įžvalgomis apie tautinio kostiumo gyvavimą šiandienos visuomenėje, jo reikšmę, stiprybes bei perteikiamas vertybes.