Ant M.A.M.A. raudonojo kilimo patenka ne visi: VIP bilietų kainos verčia aiktelėti

2026 m. vasario 20 d. 12:46
Penktadienio vakarą įvyks ilgai laukta akimirka – Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudės iškilmingi muzikos apdovanojimai M.A.M.A., kuriuose susiburs ryškiausios šalies žvaigždės.
Kiekvienais metais šis įspūdingas renginys sutraukia ne tik muzikos entuziastus, bet ir žinomus šalies žmones, kurių įvaizdžiai atsiduria dėmesio centre.
Ant raudonojo kilimo niekuomet netrūksta emocijų – ten būna atskleidžiamos ne tik pasiruošimo ypatingiems įvaizdžiams detalės, bet ir kai kurių garsenybių paslaptys.
Tiesa, atsidurti ant raunojo kilimo pavyksta ne visiems – tai padaryti gali tik žmonės, turintys specialius kvietimus arba VIP bilietus.

Iš tiesų, tokį bilietą gali įsigyti kiekvienas, tačiau už jį teks gerokai ištuštinti piniginę.
VIP bilietus nusipirkę svečiai gauna išskirtinę galimybę pamatyti garsenybes iš arti – rezervuojamas staliukas netoli didžiosios scenos.
Oficialioje bilietų pardavimo svetainėje bilietai.lt galima matyti, kad prie staliukų vietos parduodamos po 2, 4, 6 arba 8 vienetus.
Nurodoma, kad VIP bilietas vienam žmogui kainuoja 300 eurų, tačiau mažiausias kiekis, kurį galima įsigyti, yra 2 bilietai.
