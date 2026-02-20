Ant M.A.M.A. raudonojo kilimo patenka ne visi: VIP bilietų kainos verčia aiktelėti

Kiekvienais metais šis įspūdingas renginys sutraukia ne tik muzikos entuziastus, bet ir žinomus šalies žmones, kurių įvaizdžiai atsiduria dėmesio centre.
Ant raudonojo kilimo niekuomet netrūksta emocijų – ten būna atskleidžiamos ne tik pasiruošimo ypatingiems įvaizdžiams detalės, bet ir kai kurių garsenybių paslaptys.
Tiesa, atsidurti ant raunojo kilimo pavyksta ne visiems – tai padaryti gali tik žmonės, turintys specialius kvietimus arba VIP bilietus.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
Iš tiesų, tokį bilietą gali įsigyti kiekvienas, tačiau už jį teks gerokai ištuštinti piniginę.
VIP bilietus nusipirkę svečiai gauna išskirtinę galimybę pamatyti garsenybes iš arti – rezervuojamas staliukas netoli didžiosios scenos.
Susiję straipsniai
Oficialioje bilietų pardavimo svetainėje bilietai.lt galima matyti, kad prie staliukų vietos parduodamos po 2, 4, 6 arba 8 vienetus.
Nurodoma, kad VIP bilietas vienam žmogui kainuoja 300 eurų, tačiau mažiausias kiekis, kurį galima įsigyti, yra 2 bilietai.
M.A.M.A. apdovanojimairenginysVIP
Rodyti daugiau žymių