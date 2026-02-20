Muzikos fiesta prasideda: Kauno „Žalgirio“ areną drebina M.A.M.A. apdovanojimai

Jubiliejinį, 15-ąjį kartą rengiamas prestižinis šou šiemet subūrė ryškiausius šalies muzikos scenos vardus, o ceremonijos metu jau netrukus bus pradėti dalyti ir pirmieji apdovanojimai. Iškilmingą vakarą stebi tūkstančiai žiūrovų – tiek arenoje, tiek prie televizorių ekranų visoje Lietuvoje.
Per kelias valandas truksiančią ceremoniją bus įteiktas rekordinis M.A.M.A. statulėlių skaičius, kurios atiteks labiausiai per pastaruosius metus pasižymėjusiems atlikėjams, kūrėjams ir muzikos industrijos profesionalams.
Kiekvienas apdovanojimas – svarbus įvertinimas tiems, kurių darbai ryškiausiai skambėjo Lietuvos muzikos padangėje ir pelnė klausytojų bei komisijos pripažinimą.
15-ąją M.A.M.A. ceremoniją patikėta vesti net trims muzikantams – grupės „Abudu“ nariui Lukui Keraičiui bei atlikėjams Vaidui Baumilai ir Nombeko Augustei. Jie žada ne tik sklandžiai moderuoti vakarą, bet ir įnešti jam savito humoro, energijos bei netikėtumų.
Tačiau M.A.M.A. – tai ne tik statulėlės. Svarbiausioje metų muzikos scenoje žiūrovai išvys net 16 išskirtinių pasirodymų. Grupė „Abudu“ į sceną žengs kartu su Monika Liu, o Džordana Butkutė nustebins netikėtu duetu su jaunosios kartos atlikėja Adrina. Rokas Yan pasirodys kartu su vokalistų grupe „Vilnius Voices“ ir gausybe šokėjų, o „Katarsis“ pristatys netikėtą kūrinio „Tavo akys“ interpretaciją.
Scenos divą Justę Arlauskaitę-Jazzu publika išvys scenoje kartu su orkestru, o specialiai M.A.M.A. ceremonijai sukurtą kūrinį pristatys ir geriausi šalies džiazo muzikantai. Organizatoriai žada, kad kiekvienas pasirodymas bus kruopščiai apgalvotas – nuo scenografijos iki šviesų bei choreografijos sprendimų.
Scenoje taip pat pasirodys Vaidas Baumila, Paulina Paukštaitytė, Inga Jankauskaitė, Aistè, Free Finga, OG Version, Proflame, Furytto, Evgenya Redko, Black Spikes bei Nombeko.
M.A.M.A. puotoje Lietuvos garsenybės demonstravo išskirtinius įvaizdžius: suspindo ir Jessica Shy
Tikra vakaro staigmena taps Lietuvos populiariosios muzikos 100-mečiui skirtas pasirodymas, kuriame žiūrovai išvys ir muzikos legendas.
Ceremonijai įsibėgėjant netrukus paaiškės ir visi šių metų laureatai. Svarbiausias šalies muzikos vakaras tik įgauna pagreitį, o scenoje išvysime dar ne vieną staigmeną, emocijų kupiną padėkos kalbą bei akimirkas, kurios papildys M.A.M.A. istoriją.
