Prasidėjo penktasis nacionalinės „Eurovizijos“ pusfinalis: kas iškovos paskutinius bilietus į finalą?

„Eurovizijos“ atrankos finalas vyks vasario 27-ąją „Twinsbet“ arenoje Vilniuje. Renginio metu paaiškės, kas atstovaus Lietuvai 2026-ųjų konkurse Austrijoje.
Šiemet atrankoje dalyvavo 40 dalyvių, kiekvieną šeštadienį pasirodė 8. Atrankos procesas buvo suskirstytas į penkis pusfinalius, po kurių paaiškėjo visi finalininkai.
Lemiamą sprendimą priėmė tiek žiūrovai, tiek komisijos nariai.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
Iš praėjusių transliacijų jau aišku, kad kelialapį į finalą turi Rug!le, Noy, Atikin, „Vilnius Voices“, „Black Biceps“, Paulina Skrabytė, Lion Ceccah ir grupė „SHWR“.
Šių metų nacionalines atrankas veda Gabrielė Martirosian, Rimvydas Černiauskas ir Eglė Kernagytė-Dambrauskė, kuri prie vedėjų komandos prisijungė pirmą kartą.
Susiję straipsniai
Vasario 21-ąją į sceną su kūriniais lipo: „Hansanova“ „Lumina“, Lokytė „Vilko akių“, Matas Ligeika „Svetimi“, „Il Senso“ „Brave Enough“, Jokūbas Jankauskas „Shine“, Walls of Water „Unshakable“, Aika „Raga“, Lolita Zero „Salve im meum mundum“.
1. „Hansanova“ „Lumina“
Grupė „Hansanova“ su daina „Leilydo“ į atrankų sceną atneša alternatyvų skambesį ir legendos dvelksmą bei pasakoja apie išnykusią baltų gentį – kuršius.
Grupės nariai yra sakę, kad yra fantasy viduramžių grupė, kuri atstovauja baltiškajai ideologijai. Savo pasirodyme jie pasakoja apie baltų gentį kuršius.
Jie pridėjo, kad prieš metus „Eurovizijos“ atrankoje debiutavę su fantastinių viduramžių stiliaus balade anglų kalba, šį kartą sugrįžo su lietuviška daina, kurioje dainuojama apie praeityje egzistavusios, giminingos baltų genties narsą ir didybę.
2. Lokytė „Vilko akių“
Atlikėja Gabija Lokytė su daina Vilko akių į nacionalinės atrankos sceną žengia su jautria ir emociškai atvira istorija apie sudėtingus jausmus bei nepaleidžiamą ryšį tarp dviejų žmonių.
Dainoje pasakojama apie stiprią trauką ir vidinę kovą, kai santykiai klostosi sunkiai, tačiau jausmai vis tiek neleidžia pasitraukti. Atlikėja yra sakiusi, kad kūrinys atspindi universalią patirtį – meilę, kuri skaudina, bet kartu ir augina.
Gabija taip pat pabrėžia, kad didžiausias jos stiprybės šaltinis – artimųjų palaikymas ir ypatingas ryšys su seneliu. Į sceną ji lipa mintyse jausdama brangių žmonių artumą, o tai suteikia pasitikėjimo ir vidinės ramybės pasirodymo metu.
3. Matas Ligeika „Svetimi“
Atlikėjas Matas Ligeika su daina „Svetimi“ į nacionalinę „Eurovizijos“ sceną sugrįžta kaip patyręs atrankos senbuvis, kurio kūrybiniai nuotykiai kartais primena kino filmo scenarijų.
Atlikėjas yra sakęs, kad jo gyvenime netrūksta ekstremalių situacijų – filmuojant klipus jam teko atsidurti pavojingose vietose ir net svarstyti apie nardymą lediniame vandenyje vien dėl tobulo kadro. Tokios patirtys, pasak jo, gimsta iš noro kūryboje eiti iki galo ir nebijoti rizikuoti.
Kalbėdamas apie dainą, M. Ligeika pabrėžia, kad joje slypi asmeniška žinutė ir išgyvenimai, kuriuos kiekvienas gali interpretuoti savaip. Jam svarbiausia – autentiškumas ir stipri emocija, o į sceną jis žengia su komandos bei artimųjų palaikymu, kuris tampa didžiausiu talismanu pasirodymo metu.
4. „Il Senso“ „Brave Enough“
Grupė Il Senso su daina „Brave Enough“ į „Eurovizijos“ atrankos sceną žengia atsinaujinusi ir su nauja energija. Po dviejų narių pasitraukimo prie solistų Indrės Anankaitės ir Laimono Bendaravičiaus prisijungė sopranas Emilija Finagėjevaitė ir baritonas Jonas Sakalauskas, kurie įnešė į grupės kūrybą šviesos, spalvų ir naujų emocijų.
Grupė pabrėžia, kad šis etapas jiems reiškia augimą – nauji nariai atneša kitokias muzikines patirtis, idėjas ir drąsą eksperimentuoti. Pasirodymo metu „Il Senso“ išlaiko savo tapatybę, tačiau leidžia jai evoliucionuoti, taip perteikdami klausytojams įkvepiančią energiją ir pasitikėjimą kūryba.
Daina „Brave Enough“ – tai kvietimas drąsiai siekti savo tikslų, nepaisant iššūkių, ir švęsti asmeninę bei kolektyvinę stiprybę.
5. Jokūbas Jankauskas „Shine“
Jokūbas Jankauskas su daina „Shine“ į atranką žengia kaip jaunas kūrėjas, vertinantis autentiškumą ir savitumą.
Daina pasakoja apie spindėjimą savo talentu ir drąsą būti savimi, o jos skambesį sudaro elektroninės popmuzikos atmosfera su drameniškais intarpais. Jokūbas akcentuoja, kad Lietuvos muzikoje dažnai pranyksta originalumas, todėl siekia įkvėpti klausytojus išlaikyti savo unikalų balsą scenoje.
6. „Walls of Water“ „Unshakable“
Grupė „Walls of Water“ į atranką žengia kaip tarptautinė muzikinių bendraminčių komanda, kurią subūrė Jonas Vilimas – norėdamas kurti tikrą, gyvą ir nuoširdžią muziką.
Diana Anisko ir Uosis Galkevičius yra iš Lietuvos, Simena Alt – iš Žaliojo Kyšulio salų, Emmanuelis Francis Bassey – iš Nigerijos, o Evanas Josefas Cohnas – iš JAV. Tokia įvairiapusiška sudėtis suteikia jų kūrybai unikalų skambesį ir bendrą aistrą muzikai, kurią jie perteikia dainoje „Unshakable“.
7. Aika „Raga“
Atlikėja Aika – tikra „Eurovizijos“ atrankos veteranė, kuri prieš dešimtmetį beveik paliko Lietuvą ir persikėlė gyventi į Vokietiją, bet grįžo būtent dėl eurovizinės atrankos – ji paskatino ją sugrįžti prie muzikos šaknų ir netgi pradėti čia kurti gyvenimą, šeimą ir karjerą.
Šįkart Aika pristatė kūrinį „Raga“, kuriame ji ieško vidinės stiprybės, savo balso klausymo ir emocinio virsmo. Daina atlikėjai lyg priminimas, kad svarbiausia savyje atrasti tą ugnį, kurią ne visada lengva pamatyti iš šalies.
8. Lolita Zero „Salve im meum mundum“
Lolita Zero su daina „Salve in meum mundum“ į „Eurovizijos“ atranką žengia su ekstravagantišku šou ir anglų–lotynų kalbų kūriniu, kviesdama klausytojus patekti į jos pasaulį. Daina ne tik stebina vizualais, bet ir neša žinutę apie drąsą būti savimi ir lygiavertį bendrumą.
EurovizijaatrankaEurovizijos nacionalinė atranka
Rodyti daugiau žymių