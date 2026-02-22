Pasibaigus „Eurovizijos“ pusfinaliams – svarbi žinia

Balsavimas vyks portale LRT.lt, jame kiekvienas žiūrovas galės atiduoti savo balsą už labiausiai patikusį pasirodymą.
Balsuoti bus galima iš karto po paskutinės pusfinalio laidos iki sekmadienio vakaro (balsavimas baigsis vasario 23 d. 00 val.). Į EUROVIZIJA.LT finalą pateks daugiausia balsų surinkęs atlikėjas.
Nugalėtojas bus paskelbtas pirmadienio rytą LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“.
Balsavimo procesą, kaip ir visos nacionalinės atrankos metu, prižiūrės tarptautinė audito bendrovė „Grant Thornton Baltic“.