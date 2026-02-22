ŽmonėsMuzika

Pasibaigus „Eurovizijos“ pusfinaliams – svarbi žinia

2026 m. vasario 22 d. 09:45
Po paskutinės pusfinalio laidos, vasario 21 d., žiūrovai galės balsuoti dėl papildomo finalininko – atlikėjo, kuris gaus papildomą kelialapį į „EUROVIZIJA.LT“ nacionalinės atrankos finalą. Į papildomą vietą pretenduoja atlikėjai, kurie pusfinaliuose užėmė trečiąsias vietas.
Balsavimas vyks portale LRT.lt, jame kiekvienas žiūrovas galės atiduoti savo balsą už labiausiai patikusį pasirodymą.
Balsuoti bus galima iš karto po paskutinės pusfinalio laidos iki sekmadienio vakaro (balsavimas baigsis vasario 23 d. 00 val.). Į EUROVIZIJA.LT finalą pateks daugiausia balsų surinkęs atlikėjas.
Nugalėtojas bus paskelbtas pirmadienio rytą LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“.
Balsavimo procesą, kaip ir visos nacionalinės atrankos metu, prižiūrės tarptautinė audito bendrovė „Grant Thornton Baltic“.
