Atlikėja Senjasa pristato naujieną

Naujasis kūrinys „Be komentarų“ išsiskiria kiek įžūlesniu, aštresniu skambesiu ir žymi sugrįžimą prie drąsesnės atlikėjos kūrybinės krypties. Kaip pasakoja pati Senjasa, dainos pradžia buvo spontaniška ir paremta stipriu vidiniu balsu: „Pamenu, kažkur turėjau skubėti, bet galvoje nesiliovė suktis frazė „viskas arba nieko“. Ji taip užkabino, kad nusprendžiau greitai prisėsti prie šios idėjos ir nuo tos vienos frazės viskas pradėjo lietis — per trumpą laiką atsirado visas pirmas posmas ir iškart gimė priedainio idėja.“
Dainoje atsiskleidžia emocinė įtampa tarp dviejų žmonių – momentas, kai neišsakytos mintys ir susikaupęs pyktis veržiasi į paviršių. Pasak atlikėjos, „emociškai, daina tai yra pykčio išliejimas. Tas momentas, kai per emociją pasakai daugiau, nei galbūt planavai pasakyti, bet tau to reikėjo. Tai nėra šaltas, apgalvotas pokalbis – tai labiau sprogimas, kuris ilgai kaupėsi viduje.“
Pavadinimas „Be komentarų“ tampa viso kūrinio kulminacija – simboliniu tašku, kuriame konfliktas pasiekia aukščiausią įtampą, o žodžiai praranda prasmę. „Būtent tame taške žmogus, kuris ir privedė prie šio sprogimo, staiga nebeturi ką pasakyti. Vietoj atsakymo, vietoj atsakomybės atsiranda „be komentarų“. Ir tuo pačiu tai yra ir simbolinis taškas – kai supranti, kad daugiau ir nebėra apie ką kalbėti. Viskas jau pasakyta“, – teigia Senjasa.
Kūrinys pirmą kartą viešai buvo pristatytas balandžio 18 d. vykusiame UTMA 18 turnyre, kurio atmosfera puikiai atitiko dainos energiją. „Kūrinys labai tiksliai atitiko UTMA renginio nuotaiką ir bendrą emociją. Jame yra tas aštresnis ir šiek tiek įžūlesnis tonas, kuris gerai rezonuoja su visa renginio energija, įtampa ir intensyvumu“, – dalijasi atlikėja.
Publikos reakcija į premjerą buvo itin palaikanti, todėl sprendimas išleisti kūrinį buvo priimtas greitai.
„Po pasirodymo sulaukiau nemažai susidomėjimo pačiu kūriniu – žmonės teiravosi, klausinėjo, dėl to gana greitai sureagavome ir nusprendėme kūrinį išleisti“, – apie singlo pasirodymą pasakoja Senjasa.
Naujasis singlas žymi platesnio kūrybinio etapo pradžią. Atlikėja atskleidžia, kad šiuo metu aktyviai dirba studijoje, o artimiausi planai susiję su didesniu projektu, kuris dar labiau išryškins jos kūrybinę tapatybę. „Šis kūrinys yra tarsi įžanga į tolimesnį mano kūrybinį etapą. Galiu tik pasakyti, kad tai bus pirmas toks didesnis žingsnis mano karjeroje, o ateities projektas dar labiau išgrynins tą mano pusę, su kuria žmonės dažnai mane ir sieja – drąsesnę ir kiek įžūlesnę“, – teigia ji.
Singlą „Be komentarų“ jau dabar galima išgirsti visose muzikos pasiklausymo platformose, o specialų Senjasos pasirodymą UTMA 18 turnyre žiūrovai gali pamatyti ir vaizdo klipe „YouTube“ platformoje.