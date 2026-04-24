Naujausios „Eurovizijos“ dainų konkurso prognozės iškalbingos: ar Lietuva pateks į finalą?

2026 m. balandžio 24 d. 18:39
Lrytas.lt
Iki didžiojo „Eurovizijos“ dainų konkurso likus vos kelioms savaitėms, ne vienam smalsu, kaip konkurso scenoje seksis Lietuvos atstovui Lion Ceccah.
Kaip ir kasmet lažybininkai jau dalijasi spėjimais, kurios šalys gali iškovoti trofėjų.
Tačiau prieš tai – dar vienas svarbus žingsnis. Prieš galimybę varžyti finale, konkurso dalyviai turi į jį patekti
Populiariame prognozių puslapyje „Eurovision World“ Lietuvos šansai patekti į finalą vertinami pozityviai.

Skelbiama, kad iš 15 pirmajame pusfinalyje pasirodysiančių šalių, Lietuva įsitaisiusi 8 vietoje ir turi 72 proc. tikimybę patekti į finalą.
Prognozuojama, kad kartu su Lietuva į finalą turėtų patekti: Suomija, Graikija, Švedija, Izraelis, Moldova, Serbija, Kroatija, Juodkalnija, Sakartvelas.
Aiškėja ir spėjimai dėl antrojo pusfinalio. Kol kas prognozuojama, kad į finalą turėtų keliauti: Australija, Danija, Ukraina, Rumunija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Malta, Norvegija, Albanija.
