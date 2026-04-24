Naujausios „Eurovizijos“ dainų konkurso prognozės iškalbingos: ar Lietuva pateks į finalą?

Kaip ir kasmet lažybininkai jau dalijasi spėjimais, kurios šalys gali iškovoti trofėjų.
Tačiau prieš tai – dar vienas svarbus žingsnis. Prieš galimybę varžyti finale, konkurso dalyviai turi į jį patekti
Populiariame prognozių puslapyje „Eurovision World“ Lietuvos šansai patekti į finalą vertinami pozityviai.
Skelbiama, kad iš 15 pirmajame pusfinalyje pasirodysiančių šalių, Lietuva įsitaisiusi 8 vietoje ir turi 72 proc. tikimybę patekti į finalą.
Prognozuojama, kad kartu su Lietuva į finalą turėtų patekti: Suomija, Graikija, Švedija, Izraelis, Moldova, Serbija, Kroatija, Juodkalnija, Sakartvelas.
Aiškėja ir spėjimai dėl antrojo pusfinalio. Kol kas prognozuojama, kad į finalą turėtų keliauti: Australija, Danija, Ukraina, Rumunija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Malta, Norvegija, Albanija.
