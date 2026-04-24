Vilniuje nuaidėjo „Eurovizijai“ besiruošiančio Lion Ceccah išlydėtuvių koncertas

2026 m. balandžio 24 d. 12:12
Ketvirtadienio vakarą Vilniuje, unikalioje erdvėje „gallery 1986“ – ypatingas vakaras. Čia Lion Ceccah, kuris jau kitą mėnesį lips į didžiąją „Eurovizijos“ sceną, surengė koncertą „Sidabrinės išleistuvės“.
Kelionė į „Euroviziją“ – vienas svarbiausių atlikėjo gyvenimo įvykių, todėl prieš išvykdamas į Vieną jis simboliškai pažymėjo šio etapo pradžią.
Pasirodymo metu nuskambėjo ne tik daina „Sólo quiero más“, su kuria jis konkurse bandys išplėšti pergalę, bet ir kita jo kūryba.
Atlikėjas gerbėjams dovanojo nepamirštamas emocijas, o įspūdį sustiprino unikali erdvė, įsikūrusi buvusioje radijo gamykloje.

„8 kambarys“ narys D. Alejūnas – apie netikėtą šlovę instagrame, svajonių namus ir meilę

Į koncertą atvykę gerbėjai turėjo neeilinę progą ne tik pasinerti į kvapą gniaužiančią muzikinę patirtį, bet ir iš arčiau susipažinti su atlikėju.
Beje, Lion Ceccah paruošė staigmeną – kartu su juo scenoje pasirodė ir gitaristas, kuris padėjo atlikėjui išgauti gyvą skambesį.
Užsienio reikalų ministerijoje – svarbus Lion Ceccah vizitas: įteikta ypatinga dovana

Lion Ceccah Europai dovanojo dar vieną pasirodymą: gerbėjai atkreipė dėmesį į vieną dalyką

Aiškėja, kas gali laimėti „Euroviziją“: įvertino ir Lion Ceccah šansus

Primename, kad jau visai netrukus, gegužę, Lietuvai „Eurovizijoje“ atstovausiantis Lion Ceccah išvyks į Austriją, kur šiemet vyks didysis dainų konkursas.
