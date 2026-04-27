Iš Natalijos Bunkės – stulbinanti žinia

Bilietus į Natalijos Bunkės koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio ketvirtadienio (balandžio 30 d.) 10:00 val. dienos. Diena anksčiau, nuo balandžio 29 d. trečiadienio, 10:00 val. ryto įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai.
„Tai bus ypatingiausia akimirka mano gyvenime. Niekada nesvajojau didžiausioje šalies arenoje pasirodyti kartu su simfoniniu orkestru. Tai yra svajonė, kuri ilgai gyveno manyje, ir dabar ji tampa realybe. Labai laukiu šio vakaro, nes noriu ne tik dainuoti, bet ir sukurti kažką kur kas daugiau – jausmą, kurį žmonės išsineštų ilgam“, – atvirauja Natalija Bunkė.
Atlikėja neslepia, kad šis projektas pareikalaus ypatingo pasiruošimo, nuo muzikinių sprendimų iki sceninio įgyvendinimo. Pasak jos, tai bus visai kitoks koncertas nei iki šiol – brandesnis, jautresnis ir kupinas netikėtų muzikinių spalvų.
Primename, kad visai neseniai, vasario 28 dieną, Natalija Bunkė surengė grandiozinį 360 laipsnių šou „Velnias manyje gyvena“ Kauno „Žalgirio“ arenoje. Tuomet kartu su ja scenoje pasirodė ir būrys žinomų atlikėjų – „Žemaitukai“, Simona Nainė, grupė „Pikaso“ bei kiti svečiai. Įspūdingas reginys sulaukė milžiniško susidomėjimo ir subūrė tūkstančius ištikimiausių atlikėjos gerbėjų.
Dar 2024 metais Natalija Bunkė baigė koncertinį turą „Kosmosas“, kurio metu aplankė visus didžiausius miestus ir jų arenas, o vasarą surengė anšlaginį koncertą Klaipėdos Vasaros estradoje. Praeitų metų vasarą atlikėja taip džiugino Palangos koncertų salėje susirinkusius gerbėjus, pakviesdama į tikrą vasaros šou, kuriame atlikėjai talkino gerai pažįstami scenos bendražygiai – Simona Nainė ir netikas svečias Naglimantas Bierancas.
Natalija Bunkė per savo karjerą yra įvertinta įvairiais muzikos apdovanojimais: 2024 m. ji pelnė pirmąją „M.A.M.A.“ statulėlę kaip metų tradicinės popmuzikos atlikėja, o 2025 m. buvo nominuota dar dviejose kategorijose – metų tradicinės popmuzikos atlikėjos ir metų koncertinės atlikėjos. Tuo tarpu 2023 m. „Lietaus muzikos apdovanojimuose“ ji triumfavo tapdama metų muzikos atlikėja.
Artėjantis koncertas su simfoniniu orkestru jau dabar vadinamas vienu laukiamiausių kitų metų muzikinių įvykių, o gerbėjams tai bus unikali proga išvysti atlikėją visiškai kitokiame amplua.
Natalijos Bunkės koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.
